Era l’anima musicale di « Made in Sud » , dalla sua postazione sopraelevata nell’auditorium Rai, volteggiava al ritmo dei suoi stacchetti, sorridente, scatenato, con un amore sconfinato per il suo lavoro. Se n’è andato a 47 anni Frank Carpentieri, deejay, compositore, arrangiatore. Sue erano tutte le musiche dello show comico di Rai due . A nove anni era già dietro i rullanti e tamburi.

« Made in Sud » gli aveva dato la vetrina ma lui aveva collaborato anche con Enzo Avitabile, Almamegretta, Clementino, Rocco Hunt, Subsonica, ed era stato accanto a Alessandro Siani con un cameo in « Il principe abusivo » e in « Vita, cuore, battito »» degli Arteteca. La malattia lo aveva colpito 2 anni e mezzo fa, un tumore al polmone. Era nipote di Antonio Pennarella, attore partenopeo scomparso per lo stesso male nel 2018. E ieri sera al Cilea doveva andare in scena una serata per lui, organizzata dal gruppo di « Made in Sud », con Nando Mormone e Mario Esposito, un « incontro tra amici » lo aveva definito Frank. Ora si sta pensando di recuperarla in un omaggio alla memoria.

Frank a veva 3 figli, di cui uno di 5 anni. Un mesetto fa ci diceva al telefono: « Spero di poter vivere un altro paio di anni per dare a questo bambino ancora qualcosina » . E in un giorno così, torna alla mente anche Massimo Borrelli, altra colonna d ello show scomparso per un male incurabile. Mariano Bruno, che è stato vicino a Carpentieri per tutto il doloroso percorso, lo ricorda così: « La prima cosa che mi viene in mente di Frank oggi è la sua verve comica. Era lui che faceva ridere noi a “ Made i n Sud ” e non il contrario. Portava sempre l’armonia nel gruppo, sdrammatizzava e ci supportava. Ha lottato come un leone, si è affidato alla medicina, senza mai piangersi addosso » .

Gigi & Ross sono stati suoi amici della prima ora: « Frank era l’anima d ello show. È stato con noi dall’inizio, quando nessuno credeva nel progetto, quando era alimentato solo dall’entusiasmo di un gruppo di ragazzi. Lui era lì ad inventarsi jingle, a scrivere pezzi che sarebbero poi diventati la colonna portante. Pochi giorni fa siamo andati a trovarlo in ospedale. È stato doloroso salutarlo così, ma sapevamo che anche quello sguardo stanco avrebbe fatto parte dell’enorme bagaglio di quei sorrisi, di quel percorso unico, incancellabile, fatto insieme. Buon viaggio, zio Frank » . Antonio De Carmine , ex Principe e Socio M , aveva creato un sodalizio musicale con lui: « Abbiamo composto assieme dei brani, tra i quali anche la sigla di “ Made in Sud ” , oltre ad aver registrato due singoli. Lui faceva tutto dal vivo nello show tv, entrate, uscite, stacchetti, senza mai sbagliarne un colpo. Un fuoriclasse. E un uomo meraviglioso, sempre pronto al sorriso. Oggi già mi manca maledettamente » .