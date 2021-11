Dieci anni di occhi chiusi, ​ora servono regole chiare

È certamente gravoso il cómpito che attende il nuovo assessore alla Sicurezza, Antonio De Iesu: quello di fare di tutto per opporsi a quanto tollerato (e si potrebbe dire, consentito) in questi dieci anni di non gestione della città. Una “mala gestio” che ha favorito il moltiplicarsi di ogni forma di illegalità ed abusivismo, tanto da raggiungere l’attuale situazione, insostenibile, dal punto di vista della tranquillità dei cittadini e della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati