È il modo migliore per tutelare Ugo Russo, per rispettare la sua memoria, ma anche il dolore di un’intera collettività colpita dalla morte di un ragazzino di soli quindici anni. È il modo migliore per pretendere verità e giustizia su quanto accadde in via Orsini, la notte tra il 29 febbraio e il primo marzo del 2020, quando il 15enne venne ucciso mentre consumava un tentativo di rapina a mano armata ai danni di un carabiniere libero da servizio.

Togliere quel murale è il modo migliore per presentarsi davanti a un giudice per chiedere un accertamento rigoroso su quella notte di tre anni fa. Togliere il murale di Ugo Russo - un’opera bollata come abusiva -, significa ricollocarsi nel solco della legge, che - mai come in questo caso - non ha nulla di peloso o semplicemente formalistico. È come dire che le regole del vivere civile si rispettano punto e basta; che non si può chiedere giustizia, senza rispettare i princìpi cardine del nostro vivere quotidiano. Ed è giusto sottolineare che ieri mattina sono stati i genitori di Ugo Russo, sostenuti dal comitato nato in favore del 15enne, a portare a termine la rimozione. Lo hanno fatto, in ossequio al dettato dei giudici del Tar, che hanno sancito il carattere abusivo dell’affresco in memoria del figlio morto ammazzato: quell’opera rappresentava una «trasformazione fisica dell’immobile», in una zona del centro storico tutelata e gratificata da particolare dinamismo turistico.

Via ogni abuso, dunque, specie se si reclama verità e giustizia per quanto accaduto tre anni fa in via Orsini. Quell’opera non aveva diritto di esistere - aggiungiamo noi -, perché imponeva la visione del volto di un ragazzo protagonista di una vicenda di cronaca nera, destinata sempre e comunque a veicolare valori distorti, specie tra i più giovani: specie in una realtà dove il confine tra giusto e ingiusto non è mai così netto, mai così distinto. È lo stesso discorso fatto per il murale sorto all’altezza dei Decumani in memoria di Luigi Caiafa, ucciso a 17 anni da un agente di polizia, mentre si accingeva a consumare una rapina a mano armata.

Anche in questo caso la pistola impugnata dal minore era senza tappetto rosso, anche in questo caso l’azione è stata fulminea e violenta, con tanto di supporto materiale del complice di turno. Scene simili su cui il Mattino non ha fatto sconti, decidendo di stare dalla parte della giustizia, in tutti i suoi aspetti. Ricordate la campagna stampa iniziata tre anni fa? Era il 13 gennaio del 2021, quando questo giornale intervistò l’allora prefetto di Napoli Marco Valentini, che aveva notato l’escalation di un fenomeno tutto cittadino: la tendenza a idolatrare giovani rimasti uccisi mentre consumavano reati predatori o nel corso di agguati di camorra. Dappertutto, nell’indifferenza generale, erano sorti lumini, cappelle votive, murales, altarini, affreschi, graffiti. Tutto rigorosamente abusivo, tutto sulla pelle dei napoletani onesti ed estranei al crimine - la maggioranza, ne siamo certi - costretti a subire prepotenze di strada e a tollerare “volti santi” dei militari del crimine rimasti uccisi nel corso delle loro missioni malavitose. E non c’entravano solo Luigi Caiafa e Ugo Russo.

Tanto che in quei giorni di tre anni fa, la Procura di Napoli decise di aprire un’inchiesta sulle migliaia di opere abusive dedicate a martiri e testimoni di un mondo alla rovescia. Ed è proprio su queste contraddizioni che il prefetto fece sentire la propria voce, tramite le pagine del Mattino, a proposito di quanto era avvenuto nel chiuso del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza: «Ho chiesto più volte al Comune - disse al Mattino -, di far conoscere la sua posizione, perché per parte nostra questi murales sono un pessimo segnale e andrebbero rimossi. Stiamo aspettando una risposta».

Da allora sono state decine le opere spazzate via grazie al lavoro di carabinieri, polizia e vigili urbani, in un rinnovato senso di appartenenza civica. Ed è proprio grazie a questa campagna giornalistica, che è stato possibile dare voce a quanti ci hanno scritto in questi anni, segnalandoci opere e manufatti imposti dal crimine a residenti, cittadini di passaggio, turisti. Vale su tutti, il racconto di un giovane padre che raccontò il suo malessere di fronte alla gigantografia di Ugo Russo. Ci disse, in una mail spedita in redazione: «Conoscevo Ugo, era un ragazzino del mio quartiere e non meritava di finire in questo modo, ma ho deciso di non passare assieme a mio figlio piccolo nella zona della Parrocchiella. Per quale motivo? Perché mio figlio mi chiese di spiegargli a chi appartenesse quel volto disegnato. Cosa gli dovevo dire? Che non era un cantante, non era un calciatore, ma un giovane rapinatore sfortunato? Non me la sentivo di dare queste spiegazioni a mio figlio, non avrebbe capito». Quanto basta oggi ad alzare la testa di fronte al muro liberato, in attesa che ci sia una risposta vera e giusta per la morte del 15enne.