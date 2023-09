Gigi Di Fiore

Colpisce, nel 16enne omicida di piazza Municipio dopo l’arresto, il totale distacco, la mancanza di consapevolezza del grave gesto compiuto.

Quasi che si sentisse protagonista di una fiction televisiva dallo scontato finale buonista. O, come è poi anche avvenuto, si sentisse parte principale di una «storia» sui social dai commenti rassicuranti e solidali. Un capovolgimento di valori, dove sembra che la vittima, dai suoi sogni stroncati, non sia stata Gianbattista Cutolo. Ed è l’atteggiamento dell’omicida, la sua reazione sulla vita cancellata, che deve far riflettere.

Partendo da una premessa diventata da tempo un refrain: da dove arrivano tante armi in mano agli adolescenti napoletani? Come è possibile, con tanta facilità, scendere di casa con una pistola o un coltello sempre pronti all’uso? Gli episodi degli ultimi mesi estivi, a Mergellina come a Posillipo, fino all’omicidio di Giogiò, sono spie di una patologia senza fine. Napoli come un Far West, un territorio metropolitano che sul possesso delle armi sembra emulare gli Stati Uniti e i suoi folli pistoleri.

Ma la premessa fa riaffermare, e si ripete da tempo, la grande emergenza minorile che investe tutta la nostra provincia. Naturalmente, il sedicenne omicida non frequentava la scuola. Forse, come tanti suoi coetanei, lo riteneva inutile, considerava i docenti, sviliti in autorità e ruolo anche dalle famiglie, come dei poveri cristi che nulla potevano dargli in confronto agli esempi effimeri e virtuali dei social, le competizioni della strada, le rivalità tra coetanei. E non meraviglia che nella nostra provincia la dispersione scolastica sia arrivata a percentuali del 35 per cento. Togliere questi figli della violenza dalle mani delle loro famiglie assenti, si sente ripetere come soluzione estrema. I precedenti giudiziari, avviati anni fa in Calabria e seguiti anche da noi, ci sono. Ma è un rimedio giudiziario da motivare su realtà degradate con genitori assenti. Emergenza minori, in un contesto metropolitano in cui si ha l’impressione che, in una realtà sempre più caotica e dalle piccole illegalità tollerate, sia aumentato il tasso di aggressività.

Il grave episodio di piazza Municipio sembra dimostrare che in molti adolescenti si è radicato un senso di impunità, la convinzione di poter fare tutto, senza freni né limiti. Anche uccidere, se la vita non è più un valore trasmesso e radicato. Nell’ignoranza delle regole, se è vero che il sedicenne arrestato ha chiesto in Questura «ora che succede, dove mi portate?». Battuta da fiction buonista, quelle su cui lo stesso padre di Gianbattista nell’intervista a questo giornale, ma anche gli operatori delle onlus che si occupano di minori con problemi penali, hanno puntato il dito.

La televisione, come i social, in assenza di concreti esempi positivi e di autorità forti, creano miti da emulare, convincono che tanto tutto finisce bene con una bella sigla musicale.

Purtroppo, la realtà non è una fiction. Lo ripete da tempo con forza Enzo Morgera, uno dei fondatori e animatori del progetto onlus Jonathan che gestisce due case per minori a rischio. Sono 25 le associazioni che lavorano in questo settore. Quando prendono in carica un adolescente che ha commesso reati su affidamento della giustizia minorile, gli danno regole quotidiane, orari, limiti, interessi. Cercano di scuotere la passività di vite dalle famiglie assenti in contesti sociali che sviluppano il valore della sopraffazione violenta dove l’affermazione sugli altri è legata solo a questione di forza e decisione. Sono passati 51 anni dall’esperienza ai Quartieri spagnoli della Mensa dei bambini proletari. Oggi tutto è più difficile, tutto più complesso come evidenzia l’associazione dei Maestri di strada di Cesare Moreno che da 20 anni crea progetti per educare alla creatività ragazzi di zone a rischio.

Iniziative private, impegni economici e personali dove lo scoraggiamento è sempre dietro l’angolo. La morte di Giogiò sembra dichiarare il fallimento storico della nostra metropoli dove la convivenza è sempre più tesa, dove il buonismo sulle famose «due Napoli» descritte da Mimì Rea, diventato alibi sul degrado sociale per dare la colpa solo alla politica, mostra ormai limiti di analisi. Il presidente De Luca invoca i lanciafiamme e l’esercito, ma se poi alla distruzione non seguono progetti e idee concrete di società diverse, meno schiave dell’immagine e con una reale conoscenza storico-culturale, non si andrà lontano. E saremo costretti ancora a raccontare altre follie, come la morte di Giogiò che sognava di fare il musicista.