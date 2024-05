Il presente, l’ultimo atto di questa assurda stagione, è già il passato. Non si potrebbe ragionare diversamente all’interno e all’esterno del Napoli, da De Laurentiis ai tifosi, a prescindere dalle chance davvero minime di accedere alla terza coppa europea, la Conference, in base a una fortunata combinazione di risultati. L’attuale decimo posto - da 15 anni la squadra non si trovava così in basso (chiuse dodicesima con Donadoni al termine del campionato 2008-2009) - è il fedele specchio di quanto gli azzurri e i loro tre allenatori non sono riusciti a fare in questi mesi macchiando lo scudetto conquistato con sacrificio e merito.

Napoli non vede l’ora di voltare pagina e di ricominciare a pensare in grande, riposizionandosi ai vertici. Ma questo non accade per grazia divina. Ci vuole un duro e intelligente lavoro. E prima di battersi come leoni in campo, con lo stesso spirito degli uomini di Spalletti, bisogna saper costruire bene la macchina.

De Laurentiis ha avviato la rifondazione scegliendo un giovane direttore sportivo: si capirà presto quale è la reale autonomia di Manna, cresciuto presso la Juve, dove non vi è un dominus nel club, dalla gestione finanziaria alle scelte di mercato. La più importante delle operazioni è legata all’allenatore. Gasperini ha respinto la tentazione della “bellissima donna” e continuerà nel percorso intrapreso a Bergamo otto anni fa, migliorato al punto da far diventare l’Atalanta una delle big d’Europa. Ripresi e intensificati i contatti con Conte, da tempo attirato dall’idea di far ripartire il suo viaggio in serie A da Napoli a tre anni dallo scudetto vinto con l’Inter. Questa possibilità lo stimola, convinto com’è che la squadra possa esprimere valori decisamente superiori rispetto a quanto si è visto in questa stagione. Un passaggio dell’ultima intervista di De Laurentiis è stato chiaro, e in fondo rassicurante, per colui che siederà sulla panchina azzurra: il Napoli tornerà competitivo al termine di un percorso, non ci si deve aspettare che ciò accada subito perché bisogna ricostruire.

Conte sarebbe una garanzia assoluta. Non di successo, perché questo dipende da tanti fattori, non soltanto eventualmente dalle capacità di un tecnico che ha vinto quattro volte in serie A e una in Premier. Ma certamente sarebbe garanzia di qualità, quella mancata nel lavoro del Napoli quest’anno. Conte, il grande nome per la panchina (Pioli è in stand-by e non un’offesa per un pragmatico come lui), ha spalle larghe e ci sembra l’uomo giusto per rialzare quei muri crollati a Castel Volturno. È come se lo spogliatoio si fosse disintegrato e lo confermano le voci che si rincorrono sul Napoli che verrà. Dalla partenza di Osimhen (ma ci sarà chi verserà la clausola di 120 milioni?) ai dubbi sulla permanenza di capitan Di Lorenzo, che non si sente più una bandiera al termine di una stagione opaca dopo quelle straordinarie che gli hanno consentito di diventare un punto di forza anche in Nazionale. Ecco, per un simile contesto c’è bisogno del tecnico di personalità e di esperienza, senza curarsi troppo del modulo, del 4-3-3 che non deve essere più un dogma.

Conta la sostanza, quella che Antonio ha saputo mettere in campo quasi dovunque sia stato. Di questa non facile trattativa che De Laurentiis intraprese con una serie di stop and go sette mesi fa, dopo aver visto Garcia cadere sotto i colpi della Fiorentina al Maradona, si è sottolineato soprattutto l’aspetto contrattuale, i milioni chiesti e offerti, le clausole da discutere, la durata. Tutto giusto. Ma si sono sottovalutati due aspetti emotivi: la disponibilità di Conte a confrontarsi con la più prestigiosa piazza del Sud, il suo Sud, e il desiderio di lavorare nella città di Giampiero Ventrone, il Marine, uno dei suoi amici più cari andato via troppo presto.

Allo stadio Maradona oggi calerà il sipario dopo la partita col Lecce, guarda caso la città e la prima squadra di Conte. Ci saranno larghi spazi vuoti sugli spalti: questa fiamma va riaccesa quanto prima. È una situazione vicina a quella che trovò il tecnico rimettendo piede in casa Juve nell’estate 2011, dopo la stagione chiusa dal predecessore Delneri al settimo posto e fuori dall’Europa. Si trovò a Torino perché De Laurentiis impose a Mazzarri, vero obiettivo del manager Marotta, il rispetto del contratto col Napoli. E arrivò subito il primo di tre scudetti consecutivi. Ma adesso, con le bandiere azzurre ammainate e il tricolore strappato dalle maglie, è meglio non volare troppo in alto e invece stringere al più presto con l’uomo che dovrà guidare il riscatto.