Il cinguettio di De Laurentiis - tweet serale per annunciare il nuovo allenatore - ha spazzato via solite voci e nuovi dubbi. La panchina dei campioni d’Italia l’ha vinta Rudi Garcia, che era a riposo dopo aver allenato per un po’ di settimane Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Sostituisce Spalletti, che ne aveva preso il posto a Roma sette anni e mezzo fa. Arriva qui, come Luciano nell’estate 2021, con forti motivazioni e il sogno di vincere il primo scudetto in Italia.

De Laurentiis non ha atteso la fine di giugno per annunciare l’allenatore: era stata perfino indicata la data di martedì 27, chissà perché quella. Aveva alzato cortine fumogene e fatto il conto dei tecnici interpellati, passati da 20 a 40. Ha studiato curriculum professionali. Non gli sono piaciuti i tentennamenti di alcuni candidati alla sostituzione di Spalletti. Ha provato ad entrare nell’anima (e nelle motivazioni) dell’interlocutore.

Il modulo («Continueremo a giocare col 4-3-3») non è l’unica ragione della scelta di Garcia. Il presidente sa che il Napoli ha bisogno di un allenatore convinto della sua proposta, in grado di sollecitare le motivazioni di una squadra dopo lo scudetto e di sostenerla in un percorso che non sarà facile, perché le aspettative e le pressioni saranno alte. E poi Garcia, un francese di origini spagnole, ha cuore caldo, come dimostrò a Roma, dove fece sognare per due anni lo scudetto e sfidò a petto in fuori i poteri forti. Quando sentì di aver subito un’ingiustizia sul campo della Juve - contro cui si stava giocando lo scudetto - mimò il gesto del violinista, sottolineando la sudditanza psicologica dell’arbitro. E poi, quando vinse uno straordinario derby contro la Lazio, disse che era finalmente tornata la chiesa al centro del villaggio: ogni cosa al proprio posto.

Il villaggio azzurro è una meraviglia e questo scenario ha esaltato Garcia, che guadagnerà quanto Spalletti (ma il Napoli risparmierà sulle tasse grazie al Decreto crescita). Questa la migliore occasione possibile per rientrare nel calcio italiano, ascoltando il suggerimento di un vecchio amico come Walter Sabatini, che potrebbe aver stabilito il primo contatto con De Laurentiis, il presidente che da un lato vuole mantenere basso il monte ingaggi e dall’altro ha grandissime aspirazioni, come raggiungere la finale della Champions League. Garcia l’ha sfiorata quando era al Lione tre anni fa: eliminato in semifinale dal Bayern che vinse poi il trofeo. Il primo tassello è stato messo, ora bisogna pensare alla squadra. Kim farà scattare la clausola da 60 milioni e andrà via. E gli altri? Il Napoli ha la forza economica per trattenere i big: venderli è una scelta, non un obbligo. E qui, nel villaggio azzurro, ci si può divertire ancora.