Chiunque faccia di Napoli un uso superiore ai pochi giorni o settimane che caratterizzano l’approccio turistico alla città, sa bene che – se fosse raccontata in un libro – la vita a Napoli sarebbe stampata in due sole copie. La numero uno, quella ufficiale, fatta di regolamenti, leggi, indicazioni e norme vincolanti. La numero due, quella ufficiosa, dove tutto quell’armamentario di principi e precetti va a farsi benedire e tutto si svolge all’insegna di un codice silenzioso ma estremamente vincolante in cui, di solito, a dettare il gioco è il più forte o il più furbo. E quando l’impostura da sfuggente e misteriosa diventa manifesta e visibile a tutti, ecco che i due libri si saldano e diventano un miserabile tutt’uno. Non è necessario fare indagini approfondite per toccare con mano questa sovrapposizione. Basta uscire per strada, ad esempio, e misurare con i propri occhi l’asfissia di spazi che caratterizza pressoché tutto il centro cittadino, sovraccarico di gazebo, sedie, tavolini, ombrelloni, dehors e chi più ne ha più ne metta.

È una delle code più irritanti che ci portiamo dietro dalla fase emergenziale della pandemia, quando la passata amministrazione comunale aveva consegnato nelle mani dei titolari di bar e locali una specie di delega in bianco ad allargarsi quanto più possibile all’aperto. Allora parole come “distanziamento” e “aerazione” erano scritte a caratteri d’oro nel manuale del perfetto locale anti-covid, e quelle regole avevano, dal punto di vista epidemiologico, tutto il diritto di esistere.

Ma siccome, come sapeva Ennio Flaiano, in Italia “nulla è più definitivo del provvisorio”, ecco che quelle misure sono passate da necessari adattamenti a furbesche convenienze, sulle quali ci stanno marciando più o meno tutti. A pagare, però, sono sempre quelli che della città vorrebbero fare un uso normale, ovvero i poveri cittadini costretti a slalom complicatissimi lungo quel poco che resta calpestabile di vie e pubbliche piazze.

Schiva un grumo di tavolini, salta sette ombrelloni schierati come i bravi di don Rodrigo a sbarrare il passo, misura a occhio la distanza che resta tra una batteria di gazebo e i muri dei palazzi intorno, chiedi permesso, quasi sentendoti in colpa, a quel gruppo di avventori armati di spritz d’ordinanza che quasi ti ritrovi fin dentro l’androne del palazzo quando tenti di rientrare a casa tua. L’esercizio quotidiano di libera cittadinanza continua ad aver bisogno di un allenamento costante e di nervi saldi, e nessuno sa spiegare bene il perché. Cioè, che motivo c’è a tenere in piedi cose che erano necessarie ieri e sulle quali, oggi, sarebbero urgenti dei ripensamenti? Tanto più, poi, se viene fuori – lo raccontava ieri l’edizione napoletana di Repubblica – che stanno cominciando ad emergere anche gravi irregolarità nelle modalità di occupazione di suolo pubblico al centro storico. Come, per esempio, il fatto che sulla base di alcuni controlli a campione della polizia municipale alcuni titolari di bar e ristoranti abbiano presentato delle relazioni tecniche fasulle redatte da tecnici compiacenti incaricati direttamente dai gestori di quei medesimi locali. Il tutto fatto sulla base della delibera comunale (maggio 2020) che consentiva “immediata occupazione senza i pareri previsti dal regolamento del Comune”, secondo la quale bastava, per ottenere il via libera, “allegare alla domanda una relazione tecnica asseverata, redatta da tecnico abilitato all’esercizio della professione”. Insomma, un po’ come se per ottenere la patente di guida non fosse la Motorizzazione a verificare che tutte le carte siano in regola, ma fosse possibile chiedere al proprio cugino, titolare di una scuola guida privata, di mettere un bel timbro sul faldone.

Ecco che probabilmente non è stata una buona idea, quella di far diventare i titolari dei locali i terminali di una ragnatela di controlli il cui centro è palazzo San Giacomo e le sue articolazioni amministrative. Perché il punto è sempre lo stesso, soprattutto in una città come Napoli: “Chi controlla i controllori”, per dirla con il poeta Giovenale? Controllare non è lo stesso che prevenire. Certo, è più complicato che a verificare la regolarità del tutto sia il pubblico con i suoi apparati di verifica. Ma quant’è il prezzo pagato se poi l’onere ricade sulle stesse imprese lasciate a vigilare sé stesse? Delegare e non sostituire: così facendo, il governo di una grande città come Napoli diventa niente più che un patchwork di aggiunte, di ridondanze fatte apposta per bloccare ogni vera decisione. Un serpente che si morde la coda dove io chiedo a te di controllare quello che in realtà toccherebbe a me, poi arrivo io e ti dico che mi hai mentito e torno daccapo a controllarti, e così via, in un labirinto impazzito di verifiche e controverifiche, menzogne e carte bollate, ricorsi e avvocati. Una burocrazia che si rispecchia come Narciso nello stagno di codici e regolamenti impazziti e viaggia parallela alla vita reale delle persone, come le famose rette parallele dei nostri anni di scuola: quelle che non si incontrano mai, all’infinito.