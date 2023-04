Come era facilmente prevedibile, i pensieri di Milan e Napoli erano altrove. Erano alla sfida che martedì al Maradona decide l’accesso alla semifinale Champions.

I pareggi contro Bologna e Verona sono il risultato di inevitabili turnazioni e anche di comprensibili distrazioni: dieci cambi per Pioli mentre Spalletti ha inizialmente schierato solo quattro o cinque possibili titolari della seconda sfida di coppa. Ma l’effetto è differente sulla classifica. Mentre il Napoli si sta avviando a concludere trionfalmente la stagione (l’assegnazione del terzo scudetto è questione di giorni) il Milan deve fare i conti con una situazione che non induce all’ottimismo nell’ottica della qualificazione Champions dopo il bel passo in avanti dalla Lazio di Sarri, che è a -14 dagli azzurri a otto giornate dalla fine.

Spalletti ha fatto riposare intoccabili come Rrahmani, Lobotka, Zielinski e Kvara (gli ultimi tre sono entrati nella ripresa) e sicuramente si aspettava qualcosa in più da chi è sceso in campo. Tra gli altri, inesistente Demme (alla prima partita stagionale da titolare) e deludente Raspadori. E in attacco si è spesso sganciato capitan Di Lorenzo per tentare di affondare il Verona con un suo colpo di testa, come era accaduto contro il Lecce (e quasi contro il Milan). Poi si è visto Osimhen, entrato al minuto 72. Uno spezzone sufficiente per risultare il più pericoloso, con la traversa colpita con un destro potente. Per Victor è stato un buon test dal ridotto minutaggio, anche se lui come al solito non si è risparmiato, anzi è stato aggressivo: non aspettava altro che azzannare il pallone e l’avversario. Contro i rossoneri ci sarà dal primo minuto, affiancato da Kvara, evanescente nelle ultime apparizioni. Le giocate del georgiano non sembrano più sciolte, quasi che si intestardisca nel trattenere il pallone.

Da un pomeriggio che più grigio non si può a una notte di forti emozioni nell’arco di 72 ore. Si avvicina la sfida più incerta dei match dei quarti Champions. Quasi impossibile per il Bayern (0-3 all’andata) ribaltare il confronto col City, molto improbabile che vi riescano Benfica (0-2 a Lisbona contro l’Inter) e il Chelsea (0-2 sul campo del Real Madrid). E invece il Napoli, nonostante la squalifica di Kim e Anguissa, ha i mezzi per annullare l’1-0 del Milan nel primo round. «Serve una squadra vera, non basta soltanto la qualità contro un avversario simile», ha spiegato Spalletti, sollecitando i suoi già ieri sera in tv a pressare sui rossoneri. Considera la presenza di Osimhen come il mantello del supereoe che rende più forte la squadra «perché lui dà una ventata di entusiasmo a tutti: ha una pasta diversa, non rientra tra i calciatori normali». Scontata e necessaria la scelta di schierarlo dal primo minuto in uno stadio che sarà una bolgia, con Napoli vuole spingere il Napoli verso un altro obiettivo storico.

Nelle curve del Maradona nuovamente si sono sentiti i cori e si sono visti i bandieroni dopo l’incontro tra De Laurentiis e i capi di quasi tutti i gruppi organizzati di quei settori. Accantonate le contestazioni (violente o silenziose), il presidente ha accettato l’invito della Prefettura ad avviare un dialogo. È immaginabile che nessuno dei 14 ultrà presenti al confronto, e poi ritratti nella foto ricordo, fosse tra i capibastone duramente attaccati un mese fa da De Laurentiis, etichettati come frange della criminalità organizzata e spacciatori di droga, o tra quelli che avrebbero minacciato il dirigente spingendo il prefetto ad assegnargli una scorta. Il dialogo è ripartito (anzi cominciato) in una sala del lussuoso hotel Britannique ed è stato suggellato dal messaggio “Napoli siamo tutti noi” vergato dal presidente sul suo profilo Twitter. Messi da parte i veleni: è il tempo di abbracciarsi e fare festa tutti insieme, da martedì - si spera - al 4 giugno.