All’Ospedale del Mare, venerdì sera, un uomo ha minacciato di morte il medico di turno perché pretendeva di essere ricoverato, devastando il locale in cui si trovava. Il giorno prima, a Giugliano in Campania, un medico di medicina generale era finito al pronto soccorso, aggredito con calci e pugni al volto, perché si era rifiutato di redigere un certificato relativo a cure peraltro che non aveva prestato e a terapie che non aveva prescritto. All’ospedale San Paolo, la notte precedente, attorno alle quattro del mattino, i parenti di una donna giunta morta al pronto soccorso, davanti alla constatazione del decesso, avevano pensato bene di rivalersi sulla struttura e sui medici distruggendo tutto quello che trovavano a portata della loro furia.

Questo assurdo bollettino di guerra si può leggere, non senza restare allibiti, sulla pagina Facebook del gruppo “Nessuno tocchi Ippocrate” che si incarica di denunciare puntualmente le violenze di cui è fatto oggetto il personale sanitario di Napoli e Campania.

Il fenomeno delle aggressioni a medici e infermieri ha assunto negli ultimi anni proporzioni drammatiche e allarmanti e non riguarda soltanto il Sud. Tutt’altro.

Episodi analoghi e, in qualche caso anche più gravi di quelli descritti, si ripetono regolarmente da un capo all’altro della Penisola. Tanto che dal 2020 esiste anche una legge ad hoc, che tuttavia non sembra aver prodotto granché.

Quando non si tratta di violenza legata a persone con problemi di natura psichiatrica, le aggressioni sono frutto di un misto fatto di pura e semplice pericolosità sociale dei soggetti coinvolti, frustrazione e vera e propria ignoranza. Molto spesso, le persone pretendono quello che i medici non possono dare loro e nei contesti più degradati e intrisi di violenza nella gestione dei rapporti interpersonali, il personale sanitario viene considerato alla stregua di un ostacolo da abbattere tra sé e il soddisfacimento dei propri bisogni. Le donne sono le più esposte e pagano uno dei prezzi più alti.

La questione non è facile da dipanare e l’enormità stessa dei numeri relativi al contenzioso legale medico-paziente nel nostro Paese dice di una frattura lungo il crinale della relazione di cura che costituisce di per sé un argomento di grande rilevanza pubblica. Crisi della competenza, insofferenza di massa nei confronti dell’autorità, burocratizzazione, sono solo aspetti di un fenomeno più vasto.

Bisogna però distinguere tra ciò che pertiene alla relazione personale e quello che invece assume l’aspetto di un vero e proprio assalto alle strutture del sistema sanitario nazionale. I casi di cronaca di cui dicevo all’inizio non sono legati a qualcosa che il medico possa aver fatto nell’esercizio delle sue mansioni, al danno arrecato da una cura sbagliata o da negligenza professionale. Sono l’aggressione ad un presidio istituzionale territoriale, ad un avamposto dello Stato e come tali dovrebbero essere trattati. Il medico che fa rispettare la legge davanti al paziente o ai suoi parenti irascibili garantisce le condizioni di funzionamento di un sistema che tutela, al di là dei singoli, un bene collettivo di rilevanza costituzionale qual è la salute dei cittadini. Ogni aggressione di cui il personale sanitario è fatto segno mette a repentaglio non solo l’incolumità fisica e l’integrità psicologica della persona, ma attentando alla loro salute pregiudica il funzionamento stesso delle istituzioni che garantiscono il godimento di un diritto costituzionale.

Un medico o un infermiere che vanno a lavorare con la paura di essere aggrediti, insultati, abusati, non sono in grado di svolgere il loro lavoro in modo adeguato. Per questo ogni aggressione dovrebbe essere considerata come un insulto ai principi stessi della vita associata. Di qui, mi pare, la considerazione più importante legata a questo schema di ragionamento: la rilevanza dell’aspetto repressivo innanzitutto nella configurazione della natura del reato. Si può puntare certo sull’educazione e, in maniera più concreta, sull’istituzione di presidi di forze dell’ordine nelle strutture ospedaliere. Ma bisogna pure considerare che molte delle aggressioni avvengono in presenza di testimoni. Ci sono sempre altri medici coinvolti e a meno che non si voglia militarizzare gli ospedali la presenza di un agente di polizia non appare una garanzia tale da esercitare una deterrenza significativa. Se però il reato non riguardasse più semplicemente la persona del medico o dell’infermiere, ma fosse sempre un reato contro l’istituzione gli strumenti repressivi acquisterebbero uno spessore e una capacità di incidenza ben maggiori di quanto non sia attualmente. Ha ragione Stefano Simonetti sul Sole 24ore quando sostiene, e non da oggi, che gli assalti ai Pronto soccorso e ai singoli sanitari nell’esercizio delle loro funzioni, costituiscono una aggressione allo Stato e alla Costituzione che tutela la salute di tutti noi. Come tali andrebbero puniti.