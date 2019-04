Napoli, Ospedale San Paolo: via il primario, pronto soccorso in tilt

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 9 Aprile 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Asl Napoli 1: se il centro storico piange, per il dissesto degli Incurabili, l’area ovest non ride. Anzi, dal prossimo lunedì, 15 aprile, all’ospedale San Paolo la Medicina d’urgenza risulta scoperta nel turno di notte per carenza di specialisti in organico. A complicare il puzzle dei turni di pronto soccorso nell’ospedale di via Terracina a Fuorigrotta è il venir meno della tessera principale. Qui il primario Enrico Ruggiero, da anni facente funzioni e storico continuatore della filosofia di cura del...