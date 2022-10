Napoli, l'ospedale San Paolo al collasso: guasto alle condotte e tac fuori uso

Ospedale San Paolo in tilt. Da quattordici giorni sono sempre più i disagi per i pazienti per lo stop alla diagnostica radiologica. Ad aggravare la situazione, ieri mattina c’è stata «l’interruzione delle attività di pronto soccorso generale e delle specialistiche, delle sale operatorie, del laboratorio e della gastroenterologia» come si legge dalla nota della direzione ospedaliera. Il blocco dell’intero presidio è stato provocato dal «danneggiamento di una conduttura ad opera della ditta che sta eseguendo lavori su via Terracina» - come si legge in una seconda nota, alla quale ne è seguita una terza - che annunciava alle 13 «il ripristino del funzionamento ordinario dell’ospedale in merito alle forniture idriche».

Una giornata per i pazienti del San Paolo da dimenticare. Oltre alla mancanza di acqua dalle 9.30 fino alle 14, l’unica delle due Tac funzionanti nel presidio è stata ferma per lavori di manutenzione ordinaria, già programmati tempo fa che però hanno sottratto alla struttura l’unico macchinario in grado di aiutare le equipe mediche in caso di emergenze. La gravità della situazione è stata sottolineata anche nel documento della direzione ospedaliera che ha richiesto «supporto alle altre aziende» per affrontare la difficile mattinata. Se è vero che il problema della fornitura idrica «è stato risolto in poche ore grazie al piano di emergenza in sinergia con l’Abc» come ha fatto sapere Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1, resta, tuttavia paralizzata la radiologia nel presidio.

A pagare le conseguenze dello stop della Radiologia sono, prima di tutto, i ricoverati in attesa di accertamenti pre operatori o di visite di controllo in vista delle dimissioni. Lo stesso discorso vale per i pazienti del pronto soccorso che, spesso, necessitano, in tempi brevi, dell’esecuzione di radiografie così che i medici possano stabilire diagnosi e cure per il loro trattamento. Attualmente, l’unico apparecchio in grado di eseguire radiografie è quello impiegato nel reparto di Rianimazione mentre il macchinario del pronto soccorso, rotto dal 7 ottobre, non è mai stato rimesso in funzione. Il secondo apparecchio radiografico presente nel presidio è allestito al primo piano, nel dipartimento di diagnostica, ed è fermo da mesi, nonostante sia più potente e funzionale di quello che veniva quotidianamente utilizzato tra le mura del pronto soccorso. Anche la Tac, più volte impiegata in sostituzione agli esami radiografici, ha registrato problemi nel suo funzionamento in questi ultimi giorni ma, in realtà, il suo impiego può essere considerato «una procedura più nociva oltre che più dispendiosa» come hanno scritto i sindacalisti Nursind. Il rallentamento dell’assistenza radiografica ha penalizzato senz’altro, più degli altri, i pazienti di natura ortopedica, comportando lo slittamento di controlli, operazioni e, ovviamente, anche delle loro dimissioni.



«I disagi relativi a disservizi e lunghe attese, si sono verificati anche precedentemente al guasto dell’apparecchio radiografico in pronto soccorso dal momento che non è mai stato rimesso in funzione il macchinario nel reparto di Radiologia» hanno sottolineato in una nota i sindacalisti delle segreterie aziendali “Nursind” e “Potere al lavoro” che citano anche «un aggravio economico per il presidio». «L’esecuzione delle radiografie in altri presidi con l’impiego di ambulanze e sanitari comporta ulteriori costi per il sistema sanitario così come i costi di manutenzione per attrezzature obsolete che si guastano frequentemente».



I lavori per il ripristino urgente dell’apparecchiatura nel pronto soccorso sono iniziati alcuni giorni fa ma «il pezzo di ricambio arrivato dall’azienda, non risulta adeguato e i tecnici stanno effettuando vari tentativi di montaggio» fa sapere Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 che non nasconde di dover fronteggiare «numerosi problemi nell’approvvigionamento delle forniture». «Il secondo apparecchio, in Radiologia, sarà ripristinato a partire dal 7 novembre, data in cui inizierà il trasferimento di un macchinario con telecomando dall’Ospedale del Mare che, a sua volta, ne riceverà un altro». Infine, c’è una buona notizia: tra tre mesi verrà installata una Risonanza magnetica.