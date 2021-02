La pagella della settimana: don Mimmo nella città che soffre

Forcella, il Comune batte un colpo - Voto: 7

Sui murales dei clan Palazzo San Giacomo ha battuto finalmente un colpo, dimostrando che c’è un’alternativa al silenzio e all’accettazione passiva delle esibizioni di potere camorristico. Rimuovendo l’altarino dedicato a Luigi Caiafa, il 17enne ucciso da un poliziotto durante un tentativo di rapina, il Comune ha fatto quello che non faceva da tempo, soprattutto a Forcella. Ovvero ricordare a tutti che le famiglie hanno sempre il diritto di ricordare i loro morti, ma è compito delle istituzioni impedire che il ricordo diventi un modello (un simbolo) da imporre provocatoriamente a tutta la città.

Tre Gallerie, un solo incubo - Voto: 4

Una galleria chiusa, altre due nel caos. Non solo il tunnel della Vittoria, sequestrato per rischio crolli a causa del flop della manutenzione, ma anche il disastro della Galleria Laziale, dove il cantiere riduce il transito a una sola fila di automobili, e la continua paralisi della Galleria Quattro Giornate: qui il cantiere più antico di Napoli (marzo 2012) è stato spostato provocando l’ennesimo effetto imbuto sul traffico in direzione Fuorigrotta. Tre gallerie, un solo incubo. Date di fine lavori: non pervenute.

Il Covid e la stanza degli sguardi - Voto: 7

Ospedale del Mare, reparto Covid: gli ammalati e i loro familiari possono finalmente abbracciarsi con gli occhi, scambiandosi emozioni attraverso i gesti. Nasce la «stanza degli sguardi»: un progetto pilota, in Campania, per rendere più umana, ed emotivamente sostenibile, la degenza in isolamento.

Rientro a scuola, caos annunciato - Voto: 5

A dieci giorni dalla riapertura delle scuole, il bilancio dei nuovi positivi (tra docenti, non docenti e studenti) è allarmante: dal 25 gennaio al 4 febbraio sono 2.280 i nuovi contagi. De Luca parla di situazione «non più sostenibile» e lascia intravedere una nuova stretta. Mentre tra scioperi, proteste, doppi turni, rotazioni e battaglie legali, il rientro in presenza è stato il festival del caos.

«In strada dobbiamo andarci tutti» - Voto: 8

Si è presentato alla città leggendo una strofa di «Terra mia» di Pino Daniele. Ha incontrato gli ultimi e i disperati, i poveri che vivono in periferia, parlando loro di speranza e di riscatto sociale. E in cattedrale ha detto «non sono un prete di strada, perché in strada d’ora in avanti dobbiamo starci tutti insieme». Il biglietto da visita di don Mimmo Battaglia, il nuovo vescovo di Napoli.

