Vent’anni, tre sindaci, cinque consiliature e un numero imprecisato di annunci disattesi. Sono le coordinate che definiscono il tempo necessario per consegnare alla comunità il Parco Minopoli, più noto come Parco dell’ex gasometro. Quindici ettari di proprietà del Comune tra viale Raffaello e salita Cacciottoli tenuti in ostaggio da un apparato amministrativo capace di imbalsamare perfino le migliori intenzioni.

«In questi 15 anni abbiamo collezionato una ventina di contabilità», sfoglia le carte Sergio Silvestri, titolare della ditta incaricata dei lavori, facendo l’inventario delle false partenze. A promettere l’apertura furono prima Rosa Russo Iervolino, poi Luigi de Magistris. Adesso, con la giunta Manfredi, il prodigio sta per compiersi. «A fine giugno, dopo oltre 20 anni, riapriremo l’area verde occupata fino agli anni ’80 da una campana gassometrica e dalle relative attrezzature, che diventerà un parco agricolo-didattico con orti urbani e un frutteto», annuncia Vincenzo Santagada, assessore comunale al Verde, parlando, purtroppo senza eccessi retorici, di «svolta storica».

Volge così al termine un’odissea iniziata alla fine degli anni ’90, quando il sindaco Bassolino volle realizzare aree verdi in diversi quartieri. Per il terreno che ospitava il serbatoio della Napoletanagas, il Comune, raccogliendo le sollecitazioni di cittadini e associazioni, elaborò una variante approvata con deliberazione consiliare n. 44/2001 e deliberazione di giunta n. 2365/2002. «Il progetto esecutivo fu approvato nel 2002, ma era stato realizzato alcuni anni prima», spiega Silvestri, ricostruendo un percorso punteggiato di impedimenti: dalla Soprintendenza all’Autorità di Bacino, passando per il Tar. «Noi ci lavoriamo dal 2008. La consegna dei lavori era per il 2010», ricorda l’imprenditore. Ne saranno trascorsi appena tredici in più quando, più o meno tra un mese, si apriranno finalmente i cancelli. «Per poter eseguire i lavori, il Comune stralciò dal progetto le parti non espropriate: la palazzina della Napoletanagas che affaccia su vico Cacciottoli, un’area di proprietà di un colono e il gasometro stesso. Nonostante questo, i ricorsi al Tar contro le procedure di esproprio, le procedure col Genio civile, le lunghe attese per i pareri della Soprintendenza, l’avvicendamento di due responsabili del procedimento e altre vicissitudini hanno dilatato i tempi».

In Italia, vent’anni possono trascorrere così. Adesso, però, s’intravede l’alba di un nuovo giorno. I 14mila metri quadri ricavati tra i palazzi della città collinare che i cittadini, vista l’annosa inerzia, avevano temuto potessero essere destinati a parcheggio, sono oggi un parco agricolo di ispirazione naturalistica costruito con materiali naturali. L’area è suddivisa in due zone: una più pianeggiante, una in pendenza. Completate le opere edili, che comprendono l’abbattimento delle barriere architettoniche, e messe in sicurezza le scarpate, si sta lavorando all’illuminazione e si attendono gli arredi. Interventi che, al netto dei costi di progettazione, sono costati 1,1 milioni.

«Saremo pronti entro fine giugno», garantisce Silvestri. All’interno dell’oasi urbana ci sono percorsi pedonali, aree gioco per bambini e una piccola cavea da circa cento posti. Ma il dna del nuovo, vecchio Parco del Vomero è soprattutto agreste: vi trovano spazio, infatti, una trentina di orti concentrici di diverse dimensioni che saranno assegnati ai cittadini e un’area già destinata alla coltivazione il cui patrimonio arboreo è stato integrato con specie di media e alta taglia, creando un frutteto con la struttura dell’orto arboreto flegreo. «C’è un aranceto e peschi, castagni, mandorli, noci. Tutte specie autoctone, naturalmente. Insomma - anticipa Silvestri - una campagna in piena città».