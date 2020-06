Napoli, la beffa del parco Virgiliano: ​mai utilizzati i soldi dei benefattori

Una lunga teoria di tronchi segati accompagna la passeggiata della coppia che porta a spasso il bimbo in carrozzina: il Virgiliano è un cimitero d’alberi mozzati, sacrificati sull’altare della tranquillità di fronte agli eventi atmosferici che, sostengono gli esperti, avrebbero potuto farli crollare sulle persone. Anche lungo la strada che conduce al parco, già lo sapete, non è stato salvato nemmeno un albero. Solo che su viale Virgilio allo scempio degli alberi si aggiunge il poderoso degrado della strada, del marciapiede e delle aiuole. Tutto questo ve l’abbiamo già raccontato, l’ultima volta l’abbiamo fatto un mese fa, nei giorni della riapertura. E proprio in quei giorni ci chiedevamo a che punto fossero i progetti di restyling, di rinascita, presentati, annunciati, sbandierati e mai iniziati.

Luigi Felaco, assessore al verde, risponde con gentilezza e affabilità, spiega che ci sono fondi a sufficienza, da Città Metropolitana, per rimettere in sesto sia il viale che il parco e che le procedure sono già partite, anzi sono a uno stadio avanzato. Felaco è persona di spessore e non si sottrae a nessuna domanda, chiarisce che partiranno prima i lavori sul viale e poi quelli al parco, perché la burocrazia da superare dentro al Virgiliano è leggermente più complessa; ribadisce il suo grazie agli imprenditori che hanno offerto soldi e un progetto per rimettere in sesto la parte sommitale del parco. C’è un solo momento in cui tentenna e cerca di evitare la risposta diretta: assessore, quando inizieranno i lavori? «Quanto prima, lo ribadisco, è nostra intenzione iniziare presto per concludere appena possibile e restituire ai napoletani quell’area con la bellezza che merita...». Nessun tempo ufficiale, dunque: assessore, scusi, non è che ci dice più o meno quando si partirà? «Al più presto...».

In attesa ci sono migliaia di cittadini e pure quel gruppo di imprenditori che l’assessore ha voluto ringraziare. Sul tavolo ci sono 250mila euro messi insieme con un progetto immaginato da Associazione Premio GreenCare Aps, comitato “Salviamo il Parco Virgiliano”, Fai Campania e tante aziende, prime tra tutte Ferrarelle, Gianfranco D’Amato, Caronte, Lello Caldarelli. Portavoce di questo gruppo è l’avvocato Sersale il quale spiega che non ci sono grandi sviluppi su una vicenda che ha preso il via lo scorso novembre ed è stata presentata a febbraio, prima dell’allarme Covid 19: «So che hanno chiesto ulteriori approfondimenti sui progetti presentati, ma non credo che l’inizio dei lavori sia dietro l’angolo».

Sta sulle spine Francesca Romana Vasquez, capodelegazione del Fai di Napoli. Proprio dal Fai sono arrivati 15mila euro per il progetto Virgiliano, soldi scaturiti dall’iniziativa “I luoghi del cuore” che anche nella nuova edizione, già partita, vede quel parco in concorso: «Noi siamo in attesa come tutti i napoletani - dice Vasquez - per adesso abbiamo presentato progetti e offerto sostegno economico ma in cambio ci sono state solo parole, noi stiamo sulle spine perché siamo abituati ai fatti. Comprendo le difficoltà burocratiche ma non vedo nessun segnale operativo se non la richiesta di documenti e sopralluoghi».



Sulla stessa linea il presidente municipale Francesco de Giovanni che continua a essere subissato dalle richieste dei residenti: quando si cancellerà l’orrore del Virgiliano? «Proprio oggi (ieri, ndr) ho risposto a una cittadina che mi chiedeva di intervenire - dice sospirando de Giovanni - non ho potuto fare altro che spiegarle che in quel parco può metterci le mani solo Palazzo San Giacomo. E mi auguro che lo faccia presto. Quella vergogna dura ormai da troppo tempo».



