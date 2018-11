Napoli, perché non serve fare un miracolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 5 Novembre 2018, 23:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non serve un miracolo per realizzare il terzo consecutivo colpo in Champions League dopo la vittoria sul Liverpool e il pareggio a Parigi, entrambi nel finale di partita. Serve che il Napoli ripeta la prova di due settimane fa, impeccabile sotto l’aspetto della tattica e della personalità. Ciò è possibile con la voglia di conquistare tre punti che risulterebbero pesanti, quasi determinanti, nella corsa agli ottavi di finale e con l’orgoglio di una squadra che non si sente più, come ha ricordato...