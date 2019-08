Box auto piazza Leonardo, il Tar dice sì: «Ripartano i lavori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 8 Agosto 2019, 00:00

Ci risiamo. Si rimescolano di nuovo le carte in piazza Leonardo. Arriva la sentenza del Tar Campania che si esprime sul ricorso della Celebrano, cooperativa incaricata della costruzione dei box auto interrati, il cui cantiere - ora ristretto - è aperto da ormai sette anni. Il Comune nella primavera del 2018 aveva revocato la convenzione per la costruzione dei parcheggi, dopo i rallentamenti, le proteste e i problemi economici della cooperativa. I giudici, di fatto, revocano la revoca e - come si legge nella sentenza - si pronunciano...