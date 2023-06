Un certo vuoto di funzioni che riscontriamo oggi in piazza Mercato, con il suo correlato di degrado fisico e sociale, deriva da lontano, da decisioni cioè prese in un contesto storico e urbanistico assai differente. Negli anni settanta e ottanta il centro storico scoppiava di sovraffollamento di abitanti, di sovrabbondanza di attività, di eccesso di traffico: la parola chiave era “decentramento” e tale è rimasta per molti decenni.

Molte normative e molte azioni, di grande o di piccolo calibro, furono ispirate dall’imperativo assoluto del decentramento. Sotto la spinta della nuova normativa, emigrarono spontaneamente nell’hinterland, determinandone una crescita repentina e mal governata, abitanti e attività commerciali e manifatturiere: tra queste ultime ad esempio quelle legate alla filiera dell’abbigliamento, manifatture artigianali di abiti sartoriali, calzature, guanti, camicie, che anche se spesso ospitate in vecchi e inadeguati palazzi avevano evitato il totale impoverimento economico della parte più antica e trascurata della città.

Emigravano le concessionarie di auto, le falegnamerie, i centri operativi dei Vigli del Fuoco (dai decumani), la Società dell’Acquedotto, la Motorizzazione, e cosi via; queste delocalizzazioni contribuirono certo a decongestionare i vecchi quartieri, ma nessuno seppe dire quando era arrivato il momento di fermarsi perché si rischiava di passare dal troppo pieno al troppo vuoto. D’altronde, alcuni trasferimenti, che non si misurarono né con la storia né con la attualità, furono assolutamente esiziali per i contesti di appartenenza.



E ciò perché provocarono in essi la perdita completa non solo di identità, ma anche gran parte degli indotti economico. Dramma fu per la Vicaria lo spostamento del Tribunale dal Castelcapuano alle nuove Torri del Centro Direzionale, perché svuotò quello che dal cinquecento era il centro dell’attività forense che dispiegava la sua influenza sui tutto l’intorno: e il lavoro prezioso della fondazione Castelcapuano diretta da Aldo De Chara, nei limiti delle proprie risorse, tenta ancora oggi di porvi rimedio. Dramma senza uguali fu il pur lodevole spostamento del commercio all’ingrosso al CIS di Nola, in struttura decisamente più adeguata ai tempi e alle modalità produttive, ma attuato senza avere un piano alternativo per quella che era stata sin dal Medioevo la piazza più brulicante di attività della città.

Non sono mancate negli ultimi tempi varie iniziative per qualificare piazza Mercato, da parte del mondo del migliore associazionismo (e pensiamo ad esempio ad Asso.Gioca coordinata da Gianfranco Wurzburger), o delle istituzioni, come testimonia la importante recente installazione Key of Today di Milot, voluta dal Municipio. Tuttavia non bastano: è urgente e indifferibile determinare per piazza Mercato una funzione importante, degna della sua storia, coerente con la sua struttura e con il suo contesto, a partire anche da una analisi generale di quello che è il generale sistema centro storico.

Personalmente penserei che piazza Mercato ha posizione e caratteristiche tali da poter offrire un valido supporto per migliorare il generale sistema del turismo culturale del centro storico. Ben accessibile dalle vie di comunicazione esterna, provvista di adeguato spazio per lo stazionamento dei pulmann, piazza Mercato può essere la porta di accesso al sistema dei decumani, e al mercato dell’artigianato tradizionale con molteplici vantaggi: alleggerire notevolmente i congestionati accessi da occidente (con inadeguati stazionamenti di autobus turistici a Monteoliveto e pericolosi assembramenti tra piazza del Gesù e piazza San Domenico); offrire uno spazio più ampio e adeguato per l’offerta ai visitatori dell’artigianato tradizionale, alleggerendo gli inaccettabili flussi su San Gregorio Armeno. Non penso affatto che il tradizionale distretto del Presepe debba smettere di esistere, ma che le stesse botteghe tradizionali di San Gregorio Armeno possano – nei mesi precedenti il Natale – avere qui delle “succursali”, delle bancarelle o similari, per accogliere un flusso di potenziali acquirenti che il tradizionale “cardo” non può accogliere. Ma, più in generale, la piazza può essere anche il luogo, per tutto l’anno, dove una rinnovata e qualitativamente alta produzione artigianale, dalla camiceria alla porcellana (pensiamo anche ai capolavori prodotti dal Caselli), dalla pelletteria alla legatoria, possa trovare una adeguata vetrina in coerenza con la plurisecolare identità del luogo del mercato.