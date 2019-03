La regola del conflitto nella città che annaspa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 20 Marzo 2019, 00:00

Deve esserci stato un momento, nella storia di questa città, in cui il divenire della Storia si è fermato, raggrumandosi intorno a un più modesto processo di crisi permanente. Un istante in cui è calato un eterno tramonto in cui le ombre della baruffa, del litigio, dello scontro si allungano fino a coprire tutto in una macchia indistinta e totalizzante. Dallo stadio San Paolo al teatro San Carlo, dalla pala d’altare di Caravaggio chiesta in prestito dal museo di Capodimonte allo scellerato via vai di ricorsi e...