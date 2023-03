La debolezza dell’armatura urbana dell’intero Mezzogiorno non solo non trova soluzioni adeguate per un efficace superamento della crisi in cui va precipitando, per quanto, ormai, coinvolge le stesse principali realtà metropolitane. Il caso di Napoli, ancor più del malessere che soffoca Palermo, desta profonda preoccupazione in una fase storica in cui lo sviluppo si misura proprio dalla centralità e dalla vivacità dei centri urbani che esprimono i valori positivi della corretta e responsabile visione del futuro sociale dell’intero territorio metropolitano.

Per tentare una lettura il più possibile corretta della contemporaneità è opportuno riflettere sulla circostanza che mentre nel periodo tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta si trattava di governare l’evoluzione del rapporto città-campagna, in seguito la vera trasformazione degli equilibri territoriali ha coinvolto direttamente il rapporto città-città. In altri termini, la popolazione, tra gli anni Ottanta e la fine del secolo, è restata quasi stazionaria (tra i 56 e i 58 milioni), mentre le città maggiori hanno registrato un evidente contrazione dell’urbanesimo, con la conseguente decrescita della popolazione, a cui si sottraggono unicamente le due capitali: quella politica (Roma) e quella economica (Milano).

Nella nuova “geografia urbana” non è solo la taglia dimensionale a definire distanze e gerarchie, bensì, nella realtà post-moderna, intervengono nuovi parametri qualitativi che misurano il posizionamento “nodale” dello spazio urbano nei relativi nessi funzionali. Si tratta di un processo virtuoso che allorquando s’innesca positivamente nel tessuto portante che sostiene la capacità innovatrice dell’aggregato metropolitano produce effetti moltiplicativi di benessere sociale, non solo in termini economici, bensì, essenzialmente, in termini di migliore e più soddisfacente qualità della vita.

I flussi che determinano l’inarrestabile rimodulazione dello spazio funzionale di livello “superiore” sono svelati dalle dinamiche proprie di quella “città invincibile” anticipati dalla dimensione che assume la “pluri-città” a cui, già negli anni Sessanta, alludeva Jean Gottman nella visione anticipatrice di “Megalopolis”.

In sostanza, emerge un’ottica che rileva la generazione di una sorta di “circuito virtuoso” che, prendendo l’avvio allo sviluppo dalla “spinta” prodotta dalla moltiplicazione dei servizi alle imprese, finisce per attrarre attività innovative ad elevato valore aggiunto, con la conseguente presenza di staff dirigenziali e quadri superiori, la cui presenza sostiene la crescita di una domanda esplicita di servizi “superiori”, a carattere individuale e non più, unicamente, rivolti alle imprese.

La geografia della città si trasforma: il “ghetto urbano” assume connotati differenti da città a città ma esprime, comunque, da un verso una ritrovata capacità di valorizzazione dell’impianto del centro antico, rivisitato, in senso funzionale, secondo le crescenti esigenze qualitative della domanda di residenze di prestigio, mentre, dall’altro, in carenza di adeguate contro misure, rischia una nuova frattura, con un’ulteriore marginalizzazione del “ghetto delle periferie”.

La città post-moderna globalizzata, in altri termini, enfatizza il “peso” e la “centralità” dei servizi che è in grado di offrire, coniugando i nessi tra distribuzione spaziale del reddito della popolazione insediata e densità di telecomunicazioni e infrastrutture tecnologiche innovative; diffusione di servizi a rete; presenza di funzioni di livello culturale e di management multinazionale.

Per contro, la carenza di adeguati investimenti in cultura, scarsità di servizi innovativi per le imprese e alla persona, finiscono per generare una sorta di deriva che disegna il destino di una città post-moderna “depotenziata”, confinata in una sorta di precipizio di “neo-marginalità” che ne esclude la stessa potenzialità di esprimere adeguate iniziative propositive di contenuto “moderno”. La città contemporanea è, necessariamente, dinamica e polivalente, attenta all’innovazione nell’offerta complessiva di servizi, così come organizzata sul piano della sicurezza, del decoro urbano, della ricchezza d’iniziative sociali all’interno di un contenitore di strutture culturali e di svago in grado di esercitare attrattiva ad ampia scala geografica di convergenza.

A questi concetti, al rischio di logoranti diatribe nella scelta delle azioni da intraprendere, è ciò a cui bisognerà prestare massima attenzione nel concepire una corretta politica per la Napoli del nuovo millennio. Attraverso un dialogo costruttivo, aperto all’ampia partecipazione sociale, ma fermamente proteso sia al recupero delle funzioni contratte dalla crisi pandemica, sia alla ricerca di forme avanzate d’innovazione continua, non disgiunte da condizioni vantaggiose sul piano della qualità complessiva della vita. In definitiva, concependo politiche di rigenerazione territoriale virtuose, sfruttando al meglio le opportunità legate alla disponibilità delle ampie risorse che il Pnrr rende disponibili.