Napoli, il poliziotto con il biberon: così Danilo ha soccorso la bimba nigeriana

Quando ha preso in braccio la, Danilo ha ringraziato ancora una volta la divisa che indossa da dieci anni. Lui,, in forza all’Ufficio prevenzione generale della questura di via Medina ha incontrato gli occhi della piccola poco più di una settimana fa ed è certo che non li potrà «mai dimenticare». È accaduto durante un intervento in soccorso di una 35enne nigeriana che insieme alla figlia di 9 mesi è stata accompagnata in ospedale dai poliziotti dell’Upg e delcon l’ausilio del 118. La neonata «piangeva disperatamente accanto alla mamma e quando mi sono avvicinato per cercare di calmarla, non ha versato più una lacrima», racconta Danilo che è stato ritratto in una foto dai colleghi mentre allattava Miriam con il biberon. «Ti facciamo una foto così ti ricordi quando davi il latte ai tuoi figli da piccoli», gli hanno detto i poliziotti senza immaginare che sarebbe diventata virale. Dopo la pubblicazione della foto con una breve nota stampa sulla pagina Facebook della Questura di Napoli, il gesto di umanità del poliziotto intento ad accudire la neonata ha scatenato un boom di commozione e tenerezza sui social.«Siamo stati chiamati per soccorrere la donna nigeriana che, una volta trasportata, in ospedale non riusciva a interagire con i medici e si trovava in uno stato di forte agitazione», racconta Danilo che ricorda come la neonata fosse «in un ottimo stato di salute, curata e pulita ma anche lei spaventata»., per questo inizialmente ho cercato di comunicarlo con dei gesti alla mamma», spiega il 36enne. «A un certo punto mi sono avvicinato cercando di essere il più delicato possibile e ho preso la piccola in braccio per tranquillizzarla - continua il poliziotto - In quel momento i nostri occhi si sono incrociati, lei ha smesso di piangere e ho sentito rapirmi il cuore».Danilo, padre di due bimbi non ha dubbi sul fatto che le sue azioni siano state guidate «dall’essere genitore». «Ho preso il biberon che ci aveva fornito l’ospedale e l’ho allattata, ricordandomi di quando lo facevo con i miei bimbi e mi sono reso conto che anche la madre, in quel momento, aveva cominciato a tranquillizzarsi. La bimba ha bevuto tutto il latte ed è rimasta tranquilla per circa due ore accudita da me e i colleghi mentre i medici completavano le visite alla mamma - aggiunge il 36enne - dopo sono arrivati gli assistenti sociali del Comune di Napoli».Danilo confessa che «nonostante i dieci anni di professione,». Un’esperienza che non «dimenticherò - spiega- per questo vorrei informarmi sullo stato di salute della mamma e della figlia che mi farebbe molto piacere rivedere. Ho vissuto molte esperienze da poliziotto, comprese quelle pericolose ma ciò che amo di più del mio lavoro è l’aspetto umano e il fatto di poter aiutare gli altri». racconta Danilo che ci tiene a sottolineare come «un poliziotto sia prima di tutto un essere umano e, in questo caso, un padre di famiglia che agisce con il cuore e il senso etico oltre che per dovere». Per questi motivi, il poliziotto ammette di essere un po’ sorpreso per «il clamore suscitato dalla foto, perché ogni giorno i poliziotti si prodigano per aiutare chi si trova in grandi o piccole difficoltà, in una società che diventa sempre più indifferente rispetto ai problemi degli altri e di chi non ci appartiene».Nella sua vita, a parte la palestra,. «Quel giorno quando sono tornato a casa li ho abbracciati forte e abbiamo dormito a letto tutti insieme».