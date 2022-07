Il destino amaro di Ponticelli, vittima di affaristi e politici in fuga

Sono giorni che Ponticelli è al centro della cronaca napoletana per una faida di camorra che ammazza affiliati e innocenti, fa saltare in aria autobombe in uno scenario di guerra. Quarant’anni fa era in corso la feroce guerra tra la Nuova camorra di Cutolo e la Nuova famiglia che univa gli altri clan. Ma a Ponticelli nasceva l’associazione culturale “il Quartiere ponticelli”, Centro di studi storico-sociali e di attività culturali, che si affiancava alla gloriosa Casa della cultura, ancora attiva e operante. Iniziava una intensa opera di ricerca e di pubblicazione di opere storiche e sociali. Si progettava un Museo Contadino, si teneva un convegno su “La Città Orientale”.

Ponticelli aveva una storia antica, con vestigia romane e sviluppi medievali. Era un importante centro agricolo, con una significativa presenza monastica, in assenza di feudatari. Nel Novecento sorsero le fabbriche propiziate dalla legge speciale del 1904, distrutte poi dai bombardamenti americani di fine ’42, che di notte per colpire Napoli presero a obiettivo il rilucente campanile maiolicato della chiesa di Santa Maria della Neve a Ponticelli. Era stato un Comune autonomo fino al 1925, quando fu inglobato nella Grande Napoli, insieme a molti altri Comuni.

Oggi conta oltre 50 mila abitanti, che ne fa una città di media dimensione, come Avellino e Benevento. Ma la forte riduzione delle attività produttive ne ha limitato sempre più l’identità politico-sociale consolidatasi nel corso del Novecento e l’ha trasformata in una periferia abbandonata. Dove è difficile incontrare un vigile urbano, come ha denunciato su queste colonne uno sconsolato Aldo Cennamo, già assessore comunale e regionale, nonché deputato.

Ma soprattutto una città che ha avuto per un secolo una forte identità economico-sociale e politico-culturale è stata emarginata sotto il dominio di una criminalità sanguinaria. Come del resto tutte le municipalità napoletane, dove la camorra impera, gestisce in proprio le attività economiche residue, a partire dal commercio, distribuisce salari e stipendi per le attività illecite e lecite, accresce il consenso sociale.

Tutto questo nella connivenza di una parte della cosiddetta borghesia professionale (avvocati, commercialisti, notai, fiscalisti, tecnici, ecc.), pronta a fornire servizi qualificati a società anonime, dietro i cui paraventi tutti sanno che si celano i principali clan di camorra. Sono più di quarant’anni che la destrutturazione economico-sociale della grande area metropolitana di Napoli si è accompagnata alla dissoluzione di ogni valore etico-politico. La società contemporanea nel mondo occidentale è permeata da tempo da un solo valore e da un unico obbiettivo: l’accaparramento del denaro in qualsiasi modo e a qualunque costo. Criminali, finanzieri, influencers sono facce differenti di una stessa realtà: l’annullamento della morale e della politica, il valore unico del denaro.

Quarant’anni fa, quando ancora si praticavano l’attività politica e il conflitto sociale, l’area metropolitana di Napoli era percorsa da cortei di giovani e anziani, politici e religiosi impegnati in una costante lotta ai maggiori clan camorristici, già dominanti grazie agli enormi profitti del narcotraffico e ai grandi affari della ricostruzione post-sismica. Oggi non si riesce a fare nemmeno una manifestazione per i tragici eventi di Ponticelli. Ormai si dà per acquisito che la gran parte della Campania è sotto il dominio della camorra. E che sia compito soltanto delle forze dell’ordine e dei magistrati cercare di contenerne il trasbordante potere.

Ma se è vero, come è vero, che la camorra è il potere dominante in Campania, non si tratta più di un problema esclusivamente di ordine pubblico. Soltanto un governo della cosa pubblica che ritrovi le sue ragioni e funzioni costitutive può assicurare un cambiamento di fase storica, definendo una prospettiva concreta di sviluppo produttivo e civile della intera comunità, che tenga ben presente anzitutto le necessità dei ceti emarginati. Soltanto una politica e un impegno sociale profondamente rinnovati potranno trasformare una situazione metropolitana imputridita da decenni.