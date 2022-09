La lunga notte delle librerie e il sogno tradito di piazza Dante

Mette una grande tristezza passare per piazza Dante, a un anno esatto dalla scomparsa di Tullio Pironti, e non leggere nemmeno più il suo nome sull’insegna della libreria, non trovare più nemmeno un libro di letteratura sui suoi scaffali all’interno: un segno eloquente di come questa città sia distratta e dimentica, di come sia capace di dissipare i suoi beni e la sua memoria.

Dopo il colpo durissimo subìto da Port’Alba con la chiusura, dieci anni fa, della storica Saletta Rossa della libreria Guida - che vide passare personaggi come Ungaretti e Montale, Eco e Pasolini, Roland Barthes e Allen Ginsberg - quel pezzo di strada che collega piazza Bellini a piazza Dante è andato smarrendo la sua identità: le bancarelle dei libri sono diminuite, le librerie hanno ceduto il posto a bar, kebaberie, friggitorie per un turismo mordi e fuggi. L’arco di Port’Alba è abbandonato a sé stesso, tanto per cambiare, pericolante e impacchettato da anni per un rischio crollo che a nessuno sembra interessare.

Proprio a ridosso dell’arco, adesso anche un altro spazio di culto di questa zona, la libreria di Pironti, dà segnali di crisi: è aperta solo per la scolastica, ma l’aria che tira è quella di una imminente chiusura. Certo questi segnali c’erano anche prima. L’ultima volta che ho visto Tullio, nume tutelare di piazza Dante, a settembre dello scorso anno, la trasformazione era già in atto. Se ne stava in un angolo della sua libreria, quasi nascosto, tra le torme di clienti che chiedevano i libri di testo per l’inizio dell’anno scolastico. Aveva uno sguardo stanco, malinconico, quasi remissivo, e poca voglia di parlare, lui che da ex pugile aveva fatto della combattività la cifra di tutta la sua vita. Aveva visto cambiare sotto i suoi occhi quella piazza, quella strada, le aveva viste diventare anno dopo anno una terra desolata, proprio lui che ha sempre lavorato per farne uno spazio di creatività.

E così adesso Napoli lascia morire definitivamente questo «sogno di una cosa», rendendo impossibile far riconfluire in un luogo così pregno di storia e di cultura le straordinarie energie di questa città, che rischia sempre di disgregare tutto ciò che si è fatto. Ma non sarebbe il caso di offrire un segnale forte di discontinuità, anche in memoria di chi, come Tullio Pironti, ha dato tanto a Napoli? Non servono flashmob e geremiadi, per carità, ma solo opporre al disfattismo e all’abbandono una caparbia fattività.

Qualche spiraglio sembra aprirsi, in proposito, proprio in questi giorni: il «Campania Libri Festival della lettura e dell’ascolto», che inaugura la sua prima edizione dal 29 settembre al 2 ottobre, negli spazi di Palazzo reale e della Biblioteca nazionale, con nomi di rilievo internazionale come Orhan Pamuk, Hanif Kureishi, Jhumpa Lahiri, Maria Stepanova, Manuel Vilas e molti altri, e con 70 stand di editori, e numerose iniziative legate ai libri e alla lettura, rappresenta un’occasione forse non più ripetibile per rilanciare la città come forza attrattiva del mondo editoriale e letterario. È dai tempi d’oro di Galassia Gutenberg che Napoli non si presenta con una kermesse letteraria così ambiziosa.

Uno spiraglio, una luce tra tante ombre, dunque. Così come spiraglio e luce è la notizia, di questi giorni, di un altro progetto culturale ambizioso, legato alla creazione di un grande polo cinematografico nell’ex base Nato di Bagnoli finanziato, come il Festival dei libri, dalla Regione Campania con il fondo per lo sviluppo e la coesione. Partirà entro la fine del 2023. Mi piace pensare che questi due eventi non restino isolati, ma che possano rappresentare una svolta, la svolta da sempre attesa che permetta a quel serbatoio inesauribile di talenti e di creatività che è Napoli, con la sua regione, di tramutarsi finalmente in progettualità concreta, in sistema, in rete, in intelligenza costruttiva, in indotto economico: tutto quello che finora è mancato. È davvero sperare troppo?