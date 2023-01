Se sbarcasse oggi dalla sua astronave – al centro di Napoli e non a Roma, dove fece il suo esordio letterario – il marziano di Ennio Flaiano, faticherebbe non poco a capire dove e come un lettore normale di questa città trova e compra quei parallelepipedi di carta stampata chiamati libri. Si aggirerebbe, la creatura venuta da così lontano, tra locali storici svaniti nel nulla dopo quasi un secolo di attività (Guida), librerie antiquarie che per riuscire a tirare su la saracinesca si sono dovute reinventare come luogo di aperitivi (Berisio), punti vendita di grandi catene sbarrati per mesi (Feltrinelli di Chiaia), librai-editori investiti dalle fiammate d’eccitazione mediatica quando il grande pubblico s’accorge che ospitano premi Nobel nel loro bellissimo catalogo, salvo poi dover tornare a lottare col coltello tra i denti appena si spengono i riflettori (Dante&Descartes), negozi e mitiche figure di librai che hanno rappresentato per 50 e passa anni l’anima culturale prima ancora che commerciale del centro storico cittadino che ricevono senza troppi complimenti lettere di sfratto (Pironti).

Il tutto, constaterebbe amaramente l’extraterrestre, nella indifferenza pressoché totale di quasi tutta la classe politica e dirigente, che non fa nemmeno più finta di mostrarsi preoccupata o sopraffatta dall’indignazione per la cultura che cola a picco, non essendoci più bisogno di fare neppure la fatica di inventarsi qualche frasetta a effetto, qualche generico proclama di salvezza o di offrire un paio di ricordi personali da affidare ai giornali in cui si va con la memoria ai bei tempi che furono, quando la città traboccava di spazi per la cultura, e adesso, signora mia, chissà dove andremo a finire. Scoprirebbe, infine, l’alieno venuto dallo spazio, che fissando la punta del compasso nel cuore della città e tracciando un cerchio, verrebbe fuori come indice perfetto di tutte queste storture un luogo ben preciso, Port’Alba, che per i napoletani che oggi sono sopra i 40 anni è stato, per tutta la loro vita, un altro modo di dire la parola “libro”, un sinonimo perfetto e di quasi scontata identificazione. Ed è vero che ogni città ha il suo luogo di librerie e bancarelle, ma è altrettanto vero che poche sono le città, come Napoli, in cui un corridoio di poche centinaia di metri è stato – nella memoria collettiva e nell’immaginario comune – è stato da sempre intrecciato col filo d’acciaio all’idea stessa di libro, al suo scambio, alle avventure di bibliomani invasati e alle spedizioni di cacciatori di libri infaticabili.

Certo è che quella porzione – piccola o grande che sia poco importa – di cittadine e cittadini va ascoltata nelle sue paure e rincuorata dalla preoccupazione che ci troviamo nel tratto discendente di un piano inclinato e senza contrappesi, che siamo i testimoni di una mutazione inarrestabile che sta strappando la pelle da un viso noto ricombinandola secondo un disegno ignoto e disordinato. E non sulla base di uno sciocco passatismo – un po’ alla “Funiculi’ Funicula’”, l’assassino del mitico film “No grazie, il caffè mi rende nervoso” – per il quale Napoli non deve cambiare, e chi ci prova muore. Ma perché dietro quei cambiamenti bisogna mostrare la presenza di un pensiero all’opera, di un disegno razionale. Un buon punto di partenza del quale potrebbe essere, per esempio, la proposta di assegnare a quella zona la funzione di un’area a forte vocazione culturale, che sia capace di mettere assieme un numero enorme di enti, istituzioni, attori e organizzazioni che operano in modo sparso in un fazzoletto di terra, e che solo a volte e con grandi sforzi personali riescono a dialogare producendo cose belle. Dal Museo archeologico nazionale all’Accademia di Belle arti, dal teatro Bellini al conservatorio di san Pietro a Majella, dalla biblioteca Brau a quello che ancora rimane di librerie e bancarelle, esiste un distretto che può produrre cittadinanza e crescita del valore civico assieme a quello economico, diventando un vero e proprio polo di attrazione turistica capace, per la sua stessa natura, di essere filtro e antidoto alla monocultura delle mille friggitorie che continuano con furia a montare nel centro della città. E l’aspetto miracoloso e forse irripetibile di tutto questo è che esiste già. Non c’è da spargere cemento, costruire, tirare su pilastri. E neppure attendere decenni, anzi secoli, affinché quegli spazi acquistino storia, prestigio e autorevolezza. È tutto già pronto, disposto su un bel piatto d’argento. Serve solo qualcuno che abbia voglia, lungimiranza e lucidità per servirlo in tavola.