Porta Est, il nodo dei finanziamenti: ​mancano 270 milioni per le opere

C’è un tema serio che incombe sul progetto “Porta Est: Riqualificazione e riorganizzazione del nodo intermodale complesso di Napoli Garibaldi”, proposto dalle Ferrovie dello Stato attraverso “Sistemi urbani” e dalla Regione: ed è quello dei soldi, a oggi ne sono a disposizione solo una parte rispetto alla reale necessità. Si tratta del progetto dentro al quale l’ente guidato dal presidente Vincenzo De Luca vuole 60mila metri quadri - quasi la metà dell’intera area che è di 127mila - per costruire il nuovo quartier generale. Tutto scritto nel “Progetto di fattibilità tecnica ed economica” presentato ad aprile. Il Cipe ha stanziato 100 milioni nel lontano 2016 nell’ambito del “Patto per lo sviluppo della Campania” «in cui sono compresi, tra gli altri, anche interventi e piani di intervento finalizzati con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2014/2020».

Cento milioni assegnati, invece nella relazione è scritta una cifra ben più consistente: «Il valore previsto per le sole opere infrastrutturali è pari a 374 milioni. Tenendo conto della presente fase progettuale, le stime riportate in precedenza si riferiscono a una valutazione di massima degli importi e pertanto dovranno essere aggiornate e dettagliate nelle successive fasi di sviluppo del progetto e di fornitura, mano a mano che i dettagli tecnico/progettuali saranno definiti e consolidati». Ed è noto che i costi di quello che si profila come un megaprogetto che la Regione ha battezzato valere un miliardo, visti i prezzi dei materiali, andrà rivisto al rialzo. Il governatore ha a disposizione ancora la programmazione dei fondi Fsc - si tratta di finanziamenti europei - a valere fino al 2027. Perché De Luca allora fa pressing sul Comune per arrivare subito in Conferenza dei servizi atteso che il Comune non tirerà fuori un euro? Perché la programmazione necessita dell’Accordo di programma con il Comune e va fatto in Conferenza dei servizi dove le regole di ingaggio sono chiarite molto nello stesso decreto preparatorio varato da De Luca nella primavera scorsa quando pensava che dopo sei anni si potesse andare finalmente a dama con la nuova governance di Palazzo San Giacomo.

«L’accordo - si legge - qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti dell’intesa di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza». Il no del sindaco Manfredi di aprile, maggio e anche giugno nella stessa Conferenza, perché quel progetto di fattibilità non faceva quadrare i conti rispetto agli indici di fabbricabilità se non fossero stati aumentati, ha spiazzato la Regione. Si legge ancora nel decreto che nell’impegno delle parti «è previsto, tra l’altro, che Fs si impegni a garantire il supporto necessario alle attività ed a valutare la possibilità che lo sviluppo degli interventi urbanistici ed infrastrutturali individuati nell’ambito delle attività preveda anche la eventuale conversione e riqualificazione urbana per poter ospitare uffici e servizi per il pubblico, mentre la Regione Campania si impegna a porre in atto le altre azioni di propria competenza necessarie a conseguire gli obiettivi descritti sia in termini infrastrutturali che urbanistici». E ancora a proposito degli indici di fabbricabilità: «Gli elaborati - si legge ancora nel decreto - dovranno riportare il perimetro d’intervento complessivo, il nuovo indice edificatorio anche in riferimento agli edifici pubblici e per servizi che si intenderà realizzare e le destinazioni d’uso, contesto nel quale potrà essere individuato un lotto da cedere alla Regione Campania per realizzarvi la nuova sede destinata agli uffici regionali».