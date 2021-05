Per un dipinto ritrovato mille tesori nel degrado

In una città complicata come Napoli, le buone notizie, come quella relativa al recupero dell’affresco di Porta San Gennaro, vanno accolte con grande e particolare goia, soprattutto quando vedono il coinvolgimento di enti, associazioni, donors che hanno a cuore il bene pubblico: la stessa che si condivide quando una associazione privata con finalità benefiche come Green Care si prende cura di uno dei posti più belli e al contempo più avviliti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati