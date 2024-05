«Come quando la nebbia si dissìpa»…, scrisse il Poeta. E comincia a emergere, dalla nebbia dei pregiudizi, il volto di un nuovo Mezzogiorno, il cui cambiamento di passo è ancora troppo ignorato. Di questo cambiamento abbiamo illustrato i dati di crescita (il 15 maggio) e quelli dell’export (il 23 maggio). In ambedue i casi il lungo sonno dell’inizio di millennio – i tre lustri che vanno dal 2004 al 2019 – quando il Centro-Nord (CN) sistematicamente faceva meglio del Sud, ha ceduto il passo all’ultimo lustro, quando il Mezzogiorno è andato facendo meglio del CN. Con il contributo di oggi esaminiamo un’altra cruciale dimensione della performance dell’economia: l’occupazione.

L’occupazione è qualcosa di molto di più del portare a casa un reddito. Avere un lavoro diventa un fattore di coesione sociale, di dignità individuale, di difesa della famiglia. Non a caso lo statuto della Federal Reserve Bank statuisce, appunto, che l’obiettivo della Banca centrale statunitense sta nella promozione “della massima occupazione, di prezzi stabili e di tassi di interesse moderati”. Si noti come la “massima occupazione” sia al primo posto nell’elenco degli obiettivi. E, sia detto per inciso, c’è qui una grossa differenza con la Banca centrale europea, dove la stabilità dei prezzi è l’obiettivo primario (cui, implicitamente, gli altri obiettivi devono essere subordinati).

Ma veniamo agli andamenti dell’occupazione ed entriamo nel cuore del dualismo italiano. Come si vede dal grafico 1 che pubblichiamo a pagina 39 (inizia dal 2004, quando l’Istat ha cominciato a produrre statistiche destagionalizzate dell’occupazione regionale), fino al 2019 il numero degli occupati nel CN si è sempre mantenuto sopra al livello iniziale, malgrado le ferite inferte dalla Grande recessione del 2008-2009 e dalla susseguente crisi da debiti sovrani.

Alla vigilia della pandemia (IV° trimestre 2019) il numero di occupati si situava del 7% circa al di sopra del livello del 2004: non molto, ma almeno con segno positivo. Mentre nel Mezzogiorno il divario negli andamenti dell’occupazione era andato allargandosi lungo tutto il periodo, e, sempre alla vigilia della pandemia, l’occupazione era del 5% inferiore a quella del 2004.

Cala il sipario del primo atto. Ma nel secondo atto – il periodo che va dal IV° trimestre 2019 al IV° trimestre 2023 – la musica cambia. Come si vede, l’occupazione a Sud cresce quanto – anzi, di più – rispetto al CN. Se guardiamo al tasso di occupazione (occupati in percentuale della popolazione in età di lavoro) il cambiamento di passo del Mezzogiorno è ancora più netto (vedi grafico 2).

Un terzo grafico (numero 3) guarda agli andamenti dell’occupazione giovanile. Qui le curve sono più spigolose, dato che l’Istat non destagionalizza l’occupazione per classi di età. Una prima osservazione sembra preoccupante: il numero di occupati giovani (da 15 a 24 anni) cala dappertutto nel primo lungo periodo (anche se, come al solito, cala di più al Sud). Tuttavia, questo calo non è necessariamente una cattiva cosa. Questo perché il tasso di scolarità – secondaria e terziaria – va aumentando, e quindi, nella popolazione di riferimento – tutti coloro che sono fra i 15 e i 24 anni – sono più di prima coloro che non lavorano perché sono studenti. Questo aumento del tasso di scolarità riguarda sia il CN che il Mezzogiorno. In ogni caso, anche qui c’è un cambiamento di passo. Come si vede dal grafico, a partire dal 2019, e malgrado l’urto devastante del Covid, l’occupazione giovanile ha smesso di scendere e ha ripreso a salire, sia al CN che al Sud. Oggi si trova al disopra dei livelli pre-pandemia, e anzi, come si vede, il Mezzogiorno ha tenuto agevolmente il passo del CN.

Quali sono le ragioni della migliore performance dell’occupazione a sud del Garigliano? La teoria economica non offre risposte molto convincenti sulle ragioni della crescita. La cosidetta “contabilità della crescita” la scompone nei contributi del capitale, del lavoro, della demografia, del progresso tecnico…, ma alla fine gli esercizi aritmetici lasciano molte domande irrisolte. Quello che si può dire è che sulla crescita – del Pil, dell’occupazione, delle esportazioni, delle… – pesano molti fattori visibili e invisibili, dalla “voglia di crescere” alla rimozione degli ostacoli che prima appesantivano l’abbrivio dell’economia, alla qualità delle istituzioni, all’aumento della dotazione infrastrutturale…

Negli ultimi anni la crescita italiana è stata sostenuta dai superbonus. A livello nazionale, questo non basta a spiegare la migliore performance dell’Italia rispetto alla media dell’Eurozona. Anche confrontando il Pil rispettivo al netto del settore delle costruzioni, questo miglior passo dell’Italia si mantiene. E a livello regionale? I dati non consentono di confrontare i Pil delle regioni al netto delle costruzioni. Quello che si può dire è che, come recita l’ultimo rapporto della Svimez, «le risorse del Superbonus sono state assorbite in misura maggiore dalle regioni del Centro-Nord. Gli effetti del ciclo degli investimenti in costruzioni sulla crescita sono stati però maggiori al Sud, dato il peso più elevato delle costruzioni sull’economia». E questo ha avuto riflessi sul numero degli occupati nel settore costruzioni nel Mezzogiorno, che è aumento sensibilmente. Guardando avanti, l’occupazione dovrebbe continuare ad aumentare, sia al Nord che al Sud: in tutta l’Italia le imprese denunciano difficoltà a trovare manodopera, segno che la domanda di lavoro c’è. L’offerta farà fatica ad aumentare, dato il disallineamento fra le competenze richieste e quelle disponibili. Ma alla fine questo disallineamento si ridurrà.

Il Mezzogiorno, lo abbiamo già detto, è un giacimento di crescita potenziale, e le sue università vanno migliorando nelle classifiche nazionali e internazionali, per non tacere di alcuni punti di eccellenza.

Il “Managing Director” del Fondo monetario, Kristalina Georgieva, in un discorso del gennaio scorso a Londra, all’”Africa Training Institute”, ha terminato su una nota augurale: «Un mondo prospero nel secolo a venire richiede un’Africa prospera». I segni e i semi di crescita che il nostro Mezzogiorno manifesta, per chi li voglia vedere, suggeriscono una parafrasi: «Un’Italia prospera negli anni a venire richiede un Mezzogiorno prospero».