Non riavvolgete le bandiere azzurre, tra qualche giorno - mercoledì o giovedì - si potrà nuovamente tornare nelle piazze. Dipende dagli incastri e dai risultati dei prossimi turni, precisamente da cosa farà la Lazio, dopo che il Napoli ha fallito il primo match point.

Sousa e la Salernitana sono riusciti a ritagliarsi il ruolo di guastafeste, come promesso ai tifosi che li avevano caricati a dovere allo stadio Arechi giovedì e che ieri sera li hanno abbracciati al rientro da Napoli, perché a Salerno è una questione d’onore togliere punti agli azzurri, figurarsi far slittare la festa scudetto. A sei minuti dalla fine del derby il Napoli è stato costretto a rinviare l’appuntamento con la storia. Dia ha segnato un gol bellissimo però il suo avversario non era un difensore ma il capocannoniere del campionato Osimhen, scivolato sul lato sinistro della difesa. Era appena uscito Olivera: la mossa non è stata azzeccata.

Proprio l’uruguaiano aveva abbattuto il muro granata con un colpo di testa e nel suo gol i tifosi più anziani avevano rivisto quello di Baroni nel giorno dello scudetto del ‘90. La Salernitana non si è data per vinta e ha conquistato il nono risultato utile di fila, facendo un ulteriore passo verso la salvezza aritmetica. Raggiungerà l’obiettivo con questa determinazione. E lo stesso ovviamente accadrà per il Napoli. Ieri sembrava la situazione perfetta. Come avrebbe detto Sarri, una domenica “apparecchiata”. O quasi. Perché dopo la vittoria dell’Inter - per la prima volta celebrata al Maradona e nelle piazze di Napoli con grande entusiasmo: un segno del destino la doppietta di Lautaro, connazionale di Diego, alla Lazio - c’era la Salernitana da battere. È stato un derby intenso, con Ochoa che ha fatto una parata dopo l’altra, come nel suo stile. Straordinario questo messicano trentasettenne che ha spinto i granata verso le zone più tranquille della classifica. Dopo il gol di Olivera, vi sono state altre sue prodezze e anche errori sotto porta degli azzurri. La partita poteva essere chiusa con un altro gol per poter anticipare la festa: non è accaduto, ma non è ovviamente un dramma.

Giocatori e tifosi del Napoli hanno vissuto una domenica speciale e il fatto che non fosse una partita decisiva - lo scudetto è già in cassaforte, bisogna soltanto aspettare la certezza aritmetica - deve far superare l’amarezza per il pareggio. È stato bello immergersi in questa atmosfera, dai vicoli dei Quartieri agli spalti del Maradona. Si sono creati più “stadi” in città perché non tutti sono riusciti ad acquistare i biglietti per il derby. E così si sono naturalmente formate “curve” per seguire la partita su piccoli e grandi schermi. E che urla ai gol dell’Inter e al colpo di testa di Olivera, che si era quasi ritagliato un posto d’onore nella storia del Napoli. Ma poi Dia...

Chi ha atteso pazientemente per trentatré anni, può farlo anche per pochi giorni, consapevole che lo scudetto è un risultato certo. Questo rinvio non è dunque il prolungamento di una sofferenza. La prossima tappa è a Udine, dove il Napoli di De Laurentiis (e Marino, attuale manager del club friulano) conquistò la prima vittoria in A nel 2007 con i giovani leoni Lavezzi e Hamsik. Nessuna ansia accompagna il finale di un campionato strepitoso. «L’ultimo chilometro è sempre il più faticoso», ha commentato Spalletti, per una volta con gli occhi bassi in sala stampa perché ieri avrebbe voluto tuffarsi sul prato del Maradona e abbandonarsi all’abbraccio dei suoi uomini. Sembrava che i tempi potessero ridursi dopo la vittoria sulla Juve, che aveva infiammato la città. «Rappresentiamo il sogno dei tifosi, dispiace non averlo regalato in questa giornata».

Luciano, su con la vita: il sogno si è già realizzato. «Sta arrivando il Maggio dei Monumenti», ricordava ieri il Napoli sul proprio sito e un monumento è anche il terzo scudetto. È finito aprile, il mese in cui gli azzurri hanno conquistato appena due punti nelle tre partite al Maradona. Ma il periodo decisivo della stagione è stato tra gennaio e marzo e in quelle settimane la squadra è stata la più grande.

© RIPRODUZIONE RISERVATA