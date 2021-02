I quarantenni, questi fantasmi ​snobbati dalla politica

Dove sono i quarantenni a Napoli? Che fanno? Dove si impegnano, cosa sognano? Dove si nascondono? Hanno una idea del futuro, non solo del loro futuro: del futuro della società?

Pensano alla politica, e cosa pensano della politica? Tra qualche mese - non si sa quando, se in primavera o in autunno, ma certo entro l’anno -, si vota per eleggere il nuovo sindaco di Napoli: nuovo lo sarà per davvero perché il primo cittadino uscente è al secondo mandato e non può ricandidarsi. Si chiude un ciclo, se ne apre un altro. Dovrebbe bollire di idee e tensione, la città, in una fase come questa, ma annega in un misto di tatticismo e apatia. C’è un non-dibattito in corso, con un grande assente: la generazione dei nati negli Anni Ottanta. I trenta-quarantenni: una classe già formata, un po’ esperta, ma vivace che servirebbe alla città ma sembra sparita letteralmente dalla scena. Antonio Bassolino, fresco candidato sindaco alle soglie del suo 74esimo compleanno, è diventato primo cittadino di Napoli la prima volta a 46 anni. Era già un vissuto dirigente politico. A 23 anni consigliere regionale della Campania, a 29 segretario regionale del Pci, a 40 deputato. La politica ha attraversato tutta la sua gioventù, trasfondendo dalle sue vene alla società sangue vitale, forza e fantasia. Non avremmo, forse, oggi bisogno in città di una medesima carica giovanile?

Lo stesso Bassolino, a cui non manca l’onestà intellettuale, direbbe di sì. Infatti ha già annunciato intorno alla sua candidatura, liste piene di giovani. Ma perché i giovani devono fare da contorno e non essere, invece, protagonisti? Non è una domanda oziosa, e non c’entra nulla la rottamazione, che alimenta un’inutile battaglia tra generazioni mentre la società avanza saldando l’esperienza con l’innovazione. C’entra la crisi di futuro che attraversa una città dove i volti sono sempre gli stessi, anche i problemi sono sempre gli stessi, le parole d’ordine, i nomi e i cognomi. Perfino le rivalità personali. Come dentro una grande e interminabile gelata, Napoli sembra immobile, bloccata essa stessa da una impalcatura, come i suoi palazzi più belli. Naturalmente il tema non riguarda solo Bassolino, che, anzi, mostra l’umiltà di chi si rimette in gioco dal basso.

Il tema riguarda tutti. Pochi mesi fa abbiamo archiviato una pallida campagna elettorale per le regionali, dove si sono sfidati per la terza volta consecutiva gli stessi due candidati: Vincenzo De Luca (1949) e Stefano Caldoro (1960). In dieci anni, né il centrosinistra né il centrodestra, sono stati capaci di far emergere un nome nuovo. Lo stesso giro di giostra, lo stesso carillon inceppato. Chi va oltre la disputa nominalistica – nulla c’entra il rispetto che si deve alla storia di ognuno -, non può non considerarlo un problema. È una grande questione di senso e di futuro, che riguarda anche le categorie professionali, le associazioni sindacali e di impresa, i pochi soggetti attivi in città.

Su quali gambe pensiamo di camminare se la generazione degli Anni Ottanta sembra fantasma? Marco Sarracino, segretario del Pd, e Alessandra Clemente, assessora al Comune e probabile candidata a sindaco, sono due importanti – e giovani - soggetti politici in città e gli si farebbe torto se non si riconoscesse il ruolo che ricoprono. Allo stesso modo si intravede anche qualche altra figura giovane, cresciuta sui territori, tra il Consiglio comunale e le Municipalità. Ma da una parte è davvero poco, quasi un sussurro nel silenzio, e dall’altra loro stessi sembrano – mi scuseranno - così “vecchi”: cresciuti all’ombra e non al sole, “lenti” al punto che il 74enne Bassolino sembra batterli per sfrontatezza perfino sui social.

I giovani fantasmi di Napoli sono una grande questione sociale e culturale, che interroga le radici di questa città. C’entra l’esodo di tanti verso il nord produttivo, o verso l’estero, senza nessuna via di ritorno. Ma c’entra anche la crisi profonda dei partiti politici, dei soggetti associativi, delle agenzie culturali di un territorio che non produce più iniziativa. Non c’è un Movimento giovanile degno di questo nome da nessuna parte. Non si vedono da anni movimenti studenteschi organizzati seriamente (quello anticamorra degli Anni Ottanta guidava i processi e parlava con i leader nazionali).

Un po’ di mobilitazione ogni tanto è arrivata da gruppuscoli antagonisti, piuttosto autoreferenziali, dove i giovani a ben vedere sono disoccupati 50enni. La grande gelata ha bloccato ogni fioritura, e questo è un problema che dovrebbe allarmare anche chi presidia le radici del discorso politico. I grandi religiosi missionari, che arrivavano nei Paesi in via di sviluppo, amavano dire che lavoravano perché un giorno non ci fosse più bisogno di loro. Dovrebbe fare lo stesso ogni classe dirigente che si rispetti: costruire la leva dei dirigenti del domani, perché un giorno non ci sia più bisogno di loro. Invece qui evidentemente non è avvenuto. Dobbiamo richiamare in servizio i pensionati, come negli ospedali piegati dalla pandemia. La domanda di fronte a tutto ciò è questa: se si candidano gli uomini del passato, non è questa la sconfitta dei dirigenti politici che loro stessi sono stati? Se l’anziano padre deve lavorare perché i figli non riescono a guadagnarsi il pane, non ha forse fallito proprio il genitore?



