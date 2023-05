Il momento è quello giusto: ora. Ora che Napoli è sotto gli occhi e sulla bocca di tutti, si può sperare – e credere - che i suoi fasti non siano solo sportivi. Si può tentare l’operazione di rilancio della città a cominciare da uno spazio assolutamente identitario e grandemente complesso come i Quartieri Spagnoli. Il punto di partenza adeguato può essere l’intuizione del sindaco e del prefetto, di pedonalizzare via De Deo e il largo intitolato a furor di popolo a Maradona. Perché anche così, sperimentando empiricamente i processi urbani, potrebbe nascere il cambiamento. A patto di mettere in campo una progettualità di riqualificazione efficace e completa.

E dunque, le folle oceaniche di turisti riversate ai piedi del murale per Diego costituiscono l’esperienza empirica che ha suggerito la necessità della pedonalizzazione. Fin troppo ovvio che non si tratterebbe però di un’isola pedonale qualsiasi, né che per rilanciare i Quartieri basterebbe solo una chiusura al traffico delle auto. Questa zona dalla struttura reticolare, voluta da don Pedro da Toledo nel XVI secolo per ospitare le guarnigioni militari spagnole incaricate d’intervenire per reprimere eventuali moti cittadini, poi abitata da ceti sottoproletarizzati dopo l’Unità d’Italia, ha caratteristiche a sé stanti rispetto agli altri quartieri cittadini.

Ha sempre avuto un’alta densità abitativa e una reputazione d’illegalità e pericolosità sociale. In mancanza di chances lavorative, con il boom turistico si sono moltiplicati a dismisura locali per la ristorazione e nei bassi è nato il fenomeno delle trattorie-cucine-fai-da-te, dove con pochi euro si può gustare la cucina autenticamente casalinga. L’attraversamento della zona, soprattutto serale, è un’immersione nel caos più totale e rumoroso.

Ai Quartieri Spagnoli, area di 80 ettari, vivono qualcosa come 4000 famiglie qui profondamente radicate, alle prese con problemi diversi da quelli di altre zone della città. La qualità dell’edilizia è tale da rendere più frequenti i cedimenti degli edifici e degli impianti, la conformazione del suolo determina ripetuti smottamenti o danneggiamenti del manto stradale. Nell’incrocio stretto dei vicoli è difficile far arrivare ambulanze, bus e altri mezzi di trasporto pubblico, o circolare con auto di grandi dimensioni. La bellissima Stazione Montecalvario del metrò (Linea 1), rimasta chiusa per anni dopo l’inaugurazione, è stata riaperta ma pochi lo sanno, a causa della mancanza di segnalazioni stradali.

Un progetto “Quartieri Spagnoli” dovrebbe quindi includere un insieme di interventi di riqualificazione, di vario tipo e natura. Non invasivi, non di cementificazione, ma volti a far nascere qui, tra i residenti, una comunità produttiva inserita in percorsi di legalità. Diversi dai tanti fin qui vagheggiati o immaginati, che avevano più o meno tutti in comune una cosa: mandar via dal centro storico gli abitanti in qualche periferia, abbattere buona parte degli edifici e cementificare il tutto, per favorire insediamenti di ceti medio-alti.

Quei progetti s’ispiravano, cioè, a quella che Antonio Cederna denunciò come “pratica degli sventramenti”, costante italica deplorata da Italia Nostra. L’ultimo intervento con caratteristiche del genere fu il cosiddetto “Regno del possibile” dei primi anni Novanta, che ipotizzava la demolizione del 36,4% delle abitazioni dei Quartieri Spagnoli e secondo i calcoli dell’architetto Loris Rossi avrebbe avuto esiti “tre volte più invasivi dello sventramento di Napoli di fine ‘800”, quello del Risanamento dopo il colera del 1884. Contro quel progetto si alzarono molte voci, tra cui quelle di Piero Craveri, Guido Donatone, Cesare De Seta, Vezio de Lucia, e di associazioni come Napoli 99.

Quando si pensa ai Quartieri Spagnoli è poi impossibile ignorare come la loro fisionomia abitativa si saldi all’immagine pasoliniana di “ultimo villaggio”: è di fatto la sola città europea in cui, nel centro storico, vivano ancora i suoi cittadini. Pasolini diceva “una tribù”, cioè il popolo di una città non omologabile, più di altri difficile e incontrollabile, ma custode, anche se inconsapevole, di un’antica grandezza e di una grande bellezza da far rivivere. Non solo per un rilancio turistico – esiste già, ben venga magari evitando che ci soffochi – ma anche per il benessere dei residenti. Servirebbe, insomma, una riqualificazione che rinsaldi i legami della zona con la sua entità storica, un po’ come avvenne nel secolo scorso nel quartiere parigini de Les Marais. Senza espellerne i residenti ma al contrario confermandone il rapporto con un quartiere in grado di ospitare botteghe artigiane, edifici restaurati, nuove attività commerciali non solo destinate alla ristorazione. Facendone conoscere i tanti luoghi storici, le tante bellezze nascoste. Per esempio, pochi lo sanno, ma nel locale che oggi è un’enoteca si stampava il Monitore Napoletano, il giornale della Repubblica partenopea del 1799: non è nemmeno segnalato da un’insegna storica.