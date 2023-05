Ripensare alla pedonalizzazione in toto o in parte dei quartieri spagnoli, sull’onda anche del pellegrinaggio laico al Murale che l’atmosfera da scudetto ha intensificato, non può che essere in prima istanza valutato come importante segnale di attenzione per una parte tradizionalmente trascurata della città.

I quartieri spagnoli sono una realtà singolare della città di Napoli, dal punto di vista storico, morfologico, urbanistico, sociale, e si potrebbe provocatoriamente dire anche amministrativo. Una sorta di exclave rispetto al resto della città. Concepiti per intenti propriamente militari, segnati da secolari costruzioni raramente di pregio ma nel tempo troppo cresciute in altezza rispetto a quanto la larghezza delle strade avrebbero consentito, meno segnati di altre zone della vecchia Napoli da sontuosi modelli di residenze nobiliari, i quartieri hanno una lunga tradizione di luogo malfamato: pur perdendo presto la qualificazione di luogo esclusivamente dedicato alla residenza dei militari spagnoli, hanno mantenuto nel tempo quello di luogo popolaresco, e di malaffare, originariamente legato alla prostituzione sviluppatasi proprio per la presenza dei soldati.

Oggi, è uno dei luoghi in cui curiosamente è sopravvissuta, e anzi si è sviluppata, una sorta di stratificazione sociale orizzontale, quasi come nella Napoli settecentesca e ottocentesca; il processo di gentrification è limitato alle ariose case con terrazzo degli ultimi piani, luminose e panoramiche, scelte da professionisti e benestanti, mentre i bui e soffocanti bassi a pianterreno sono abitate dai meno abbienti, o dagli “ultimi” nella scala sociale, come spesso sono considerati gli extra-comunitari.

Quello che colpisce tuttavia è che oggi i quartieri spagnoli risultano una exclave rispetto al resto di Napoli anche e soprattutto per fatti amministrativi: ai quartieri tutto è possibile al di fuori della legge.

Sono possibili gli abusi edilizi, raramente puniti con rigore analogo a quello altre zone, come dimostra l’ampia serie di sopraelevazioni anche recentissime, verande, balconi sporgenti, finestre allargate sotto gli occhi di tutti.

Ma nel frattempo il turismo è arrivato anche qua, soprattutto nelle zone più basse a ridosso di via Toledo trasformando in bed and breakfast gli appartamentini popolari, spesso abitati dagli studenti, e riempendo selvaggiamente le strade, di tavolini, di fatto pedonalizzando, in assenza di regole, in toto e in parte i vicoli. Se erano poche una decina di anni fa le trattorie con tavoli all’aperto, tra cui la notissima “Nennella”, oggi sono tantissime, difficili da contare.

Sarà un bene o un male la pedonalizzazione? E di che pedonalizzazione parliamo? Togliere quelle auto parcheggiate nei vicoli, riservandosi i posti con lo stendino? Impedire il traffico continuo dei motorini, sempre senza casco, e oggi con targa bulgara o polacca, che sfrecciano veloci e arroganti? Sarà un dispositivo che – come ai decumani – consente o tollera le due ruote? E considerando l’ampiezza della zona, i percorsi in salita, la pedonalizzazione sarà accompagnata da adeguati servizi di navette? E lo spazio sottratto alle lamiere sarà attrezzato per il gioco dei bambini e dei ragazzi, per inserire qualche elemento verde, o solo per consentire ulteriori occupazioni intensive con tavolini? Saranno consultati i residenti e gli artigiani e commercianti che resistono?

Credo che la pedonalizzazione può essere un bene se adeguatamente studiata con una visione ampia, meditata, che senza escludere il turismo non si appiattisca su di esso, e se una volta decretata ci si assicurerà, anche se è faticoso, che venga rispettata. Altrimenti potrebbe essere addirittura nociva.