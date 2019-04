CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 3 Aprile 2019, 22:29

Brutto come a Salisburgo, giustamente battuto dalla terz’ultima: ma che Napoli è questo, a una settimana da Londra? Le motivazioni dell’Empoli, in piena lotta salvezza, non giustificano la sconfitta causata da un negativo approccio del Napoli alla partita, causato anche dalle scelte di formazione, e da un atteggiamento che non è poi cambiato. Ancelotti ha operato cinque cambi rispetto alla squadra che aveva giocato e vinto bene domenica scorsa all’Olimpico e ne hanno risentito tutti i reparti. In difesa...