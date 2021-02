Napoli, i ragazzi da salvare i volontari lasciati soli

Alla fine, la legge e la responsabilità politica hanno prevalso e il Comune, che invano ha cercato fino all’ultimo di scaricare niente meno che sui condomini l’onere di cancellare il dipinto murale di Luigi Caiafa, ha provveduto a rimuovere l’immagine votiva di Sedil Capuano. Altre, analoghe, restano in piedi, troppe viene da dire, ma intanto la via elusiva tentata dall’ amministrazione cittadina è stata abbandonata. Era ora. Basterebbero a segnalare l’urgenza del provvedimento (e l’impossibilità di rimandarlo ulteriormente) l’imponente spiegamento di forze resosi necessario per portare a termine l’opera di pulizia, le tensioni e le minacce ai danni del giornalista del Mattino, che più esplicite non si potrebbe immaginarle. La posta in gioco nei vicoli di Napoli e nei quartieri della città a più alto insediamento criminale sta tutta in quell’aggressione. Si tratta, ogni volta, di garantire la piena agibilità dello spazio pubblico, una dimensione fondamentale per il vivere associato e, in esso, per l’esercizio dei diritti politici e civili di cui la libertà di informazione è parte costitutiva.



Ma si è trattato, come dicevo, anche, e forse soprattutto, di una questione di responsabilità politica. L’idea, infatti, di dismettere lo spazio della città, anche solo una sua parte, imponendo ai privati compiti sostanzialmente inesigibili non voleva e non vuol dire nient’altro che caricare i singoli e inermi cittadini del peso di fronteggiare il sopruso e la sopraffazione. Di fatto, significa, né più, né meno, autorizzare i privati a consegnarsi al potere criminale (per paura, debolezza, per l’impossibilità di fatto di difendersi).

Lo Stato nasce proprio per questo. Le persone si spogliano del potere di fare da sé per affidare la propria difesa ad una forza che altrimenti da soli non possiedono. Nel Mezzogiorno d’Italia in modo particolare è questa forza, tanto nella forma della monarchia assoluta che in quella dello Stato liberale costituzionale, che sola ha storicamente esercitato la difesa delle persone comuni e dei loro beni nei confronti di forze sopraffattorie di natura particolaristica e del loro dominio violento nelle campagne e poi nelle grandi città.



C’è poi l’altra questione che si può definire educativa in senso lato ed è stata richiamata ieri su questo giornale da don Tonino Palmese. Il punto è la giovane età dei criminali caduti. Come in tutte le città povere, a Napoli la malavita non solo permea i quartieri popolari, ma recluta i propri adepti soprattutto tra i più giovani. Le cause sono ampiamente riconosciute e non sono solo di natura sociale in senso stretto (povertà, emarginazione, descolarizzazione, mancanza di lavoro), perché tra di esse non dovrebbe essere taciuto anche un certo tasso di violenza nei rapporti personali che è tipico delle città mediterranee. Si muore a diciassette anni con una pistola in pugno perché si è cresciuti in un ambiente degradato, senza mai andare veramente a scuola, senza un lavoro e senza prospettive; ma sarebbe anche interessante capire chi, tra i molti ragazzi che perseguono queste strade, finisce ammazzato e chi no. Si scoprirebbe, forse, che anche nelle vite vissute fuori dai margini ci sono individui con una struttura e altri che vanno invece allo sbaraglio; alcuni che si salvano e altri che soccombono; alcuni che possono essere recuperati e altri, invece, irrimediabilmente perduti, per sempre e senza speranza. Si scoprirebbe che a fare la differenza spesso sono elementi imponderabili come l’intelligenza e il talento personali e, in qualche caso, la famiglia, che anche in quelle vite fuori dai margini, gioca un ruolo decisivo e insostituibile. Essere stati amati, nutriti, vestiti con cura, avere avuto il dono di uno sguardo ricambiato in braccio alla madre, essere stati in una parola riconosciuti, tutto questo assolve a funzioni primarie decisive nella costruzione di una personalità e fa un uomo prima che le circostanze facciano di questo stesso uomo un criminale. Passa di qui, a mio avviso, la differenza fondamentale tra chi vive e chi muore, e anche nel modo di morire.



Ora, che cosa si dovrebbe fare? Probabilmente niente di più di ciò che fanno quotidianamente centinaia di parroci, volontari, maestri e professori di scuola che si dedicano anima e corpo a seguire i “loro ragazzi”. Se c’è un mito napoletano di questi anni, questo è sicuramente l’assistente sociale. Il tipo di personalità socialmente generosa che si spende con abnegazione e senza risparmio per aiutare l’altro, nella forma del povero, dell’emarginato, dello straniero. Ma la questione napoletana è troppo grande per essere lasciata solo all’impegno solidaristico e al volontariato sociale. La città ha bisogno dell’esplicitazione dei termini di un nuovo patto sociale che le restituisca l’idea di un futuro concretamente percorribile. Sviluppo economico e occupazione a base industriale in modo da poter immaginare andamenti sufficientemente stabili della propria vita lavorativa. Solo su questa base i processi formativi riacquisterebbero quella legittimazione che agli occhi dei ceti sociali più poveri hanno drammaticamente perso in questi decenni e la scuola riacquisterebbe quella “utilità”, a cui pure faceva cenno don Palmese e che, mi permetta, nessuna pedagogia “à la Don Bosco” sarebbe in grado di conferirle. A partire da qui, e solo su basi concrete e solide di questo tipo, si potrebbe proporre alle famiglie l’unico patto educativo che veramente conta, che non sia cioè un fervorino buono per il pulpito, sia esso laico o ecclesiastico: voi ci date i vostri figli, noi gli garantiamo la vita. Sembra crudo posto in questi termini, ma corrisponde a verità. Ci sono famiglie criminali, sufficientemente strutturate dal punto di vista psicologico, che possono essere indotte a mettere in salvo la vita dei propri figli perché sanno fin troppo bene dove porta la loro vita criminale. Ma devono avere qualcosa in cambio e questa cosa non può che essere una prospettiva concreta di vita decente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA