Quell'amore senza limiti di un papà ferito per sempre

Non resterebbe che ammutolire dall’orrore al cospetto dell’insensatezza di atti tragici e irreparabili come l’uccisione della bimba Elena da parte della mamma nel Catanese, o l’accoltellamento mortale inflitto a sua madre Mena dallo studente diciassettenne di Napoli. Ma poi una scintilla filtrata dalla seconda vicenda apre un tenue varco nel suo cuore di tenebra, impensabile, inaspettato. È come un barlume fioco, ma va colto.

Emana dal messaggio per il ragazzo affidato agli avvocati dal padre, privato nello stesso momento della moglie e, per il tremendo atto commesso, del figlio diventato altro: un assassino. «Tuo padre ti vuole bene, ti sarà sempre vicino», dice lui, restituendogli subito l’identità filiale, quasi a ricacciare indietro quell’altra bestiale, strappandogliela di dosso. Parole che sulle prime possono risuonare come un colpo al cuore. Perché hanno qualcosa di scandaloso. E invece fermarcisi su, soppesarle a fondo può aiutare tutti a fissare l’ago della bussola sulla dimensione dell’umano da non perdere mai di vista nemmeno in storie così.

Quel “tuo padre”, innanzi tutto. Per chiamarsi ancora così, ci vogliono una forza e coraggio sovrumani (ecco tornare la radice di quel termine, eccedendolo). Ma il marito di Mena, che amava enormemente sua moglie e con lei aveva desiderato moltissimo e a ogni costo quel figlio, e lo aveva accolto, cresciuto, protetto, nemmeno adesso indietreggia. Non capitola rispetto alla propria responsabilità paterna. Accoglie ancora quel figlio, lo rassicura con la dichiarazione di un affetto destinato a non esaurirsi. Gli fa sapere che lo affiancherà, non lo lascerà solo. Gli sarà ancora padre, com’è stato fin dall’inizio, e per sempre.

Si chiama responsabilità. Se ne vede poca, in giro, anche nelle famiglie e molto spesso scarseggia proprio nei padri. È tanto più importante quanto più aspro, difficile, pesante si fa un ruolo da alcuni interpretato con superficialità o fastidio, oppure scaricando tutti i pesi genitoriali sulle madri. E poi: gli esperti dicono che a essere “incondizionato” sia l’amore materno, mentre quello del padre sarebbe invece “condizionato”: da un ruolo più burbero, severo, normativo.

Il marito di Mena, che fa come lei il medico ed ha dunque ben presente l’orizzonte della cura, sarà forse criticato, susciterà in qualcuno, per quelle parole, una reazione di sdegno. Succede sempre, quando si manifesta amore per un familiare che si è macchiato di un delitto, togliendo la vita a un altro familiare. È successo al padre di Erika De Nardo, la ragazza di Novi Ligure che a sedici anni, con il fidanzato Omar, massacrò madre e fratellino: per essere rimasto accanto alla figlia, fu sommerso da critiche e polemiche cattive. Francesco De Nardo rispose con poche, sobrie parole, spiegando che Erika era tutto ciò che gli era rimasto, che lui era l’unico appoggio rimasto a sua figlia, che non ce l’aveva con Erika ma con la sua malattia, colpevole di aver ucciso la madre e il piccolo fratello.

Anche lui disse ancora, la parola che adesso traspare dalla frase di quest’altro padre, e che Lacan usò come titolo per un suo importante seminario sull’amore (“Encore”). Perché, spiegò, è solo nella ripetizione che arriva a manifestarsi il volto più importante e credibile del legame d’amore, ed anche il più difficile, orientato a non perdere mai di vista l’umano, solo antidoto all’orrore.