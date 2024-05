Sangue, paura e rabbia. Piazza Garibaldi torna teatro di episodi di violenza metropolitana.

Due casi in particolare, entrambi al vaglio dei carabinieri: un uomo gambizzato, un altro con la gola tagliata, riverso nel suo sangue. Non sono in pericolo di vita, si tratta di due episodi probabilmente scollegati, che confermano l’esigenza di arginare episodi di violenza metropolitana.

APPROFONDIMENTI Napoli, ruba un portafogli alla stazione Garibaldi Napoli, controlli della polizia a piazza Garibaldi Napoli, biglietti metropolitana fantasma: nessuno vuole venderli

Ma proviamo a ripercorrere la notte napoletana, quella a pochi passi dalla principale stazione ferroviaria cittadina, tra bar aperti e ronde di sbandati.

Ad avere la peggio, la scorsa notte, due extracomunitari. Il primo episodio è accaduto intorno alle tre di notte, in piazza San Francesco a Capuana, dove un 34enne algerino è stato colpito alle gambe da proiettili esplosi a distanza ravvicinata. Si tratta di una gambizzazione, sulla quale sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia Stella per conto della Procura di Napoli.

Non è finita. Poche ore dopo, intorno alle sette, un uomo viene ritrovato riverso nel suo sangue. Ha una profonda ferita all’altezza della gola provocata da un fendente. La vittima è un pakistano. Si chiama Shambaz Haider, nato il 25 dicembre del 1977, è in Italia senza fissa dimora, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegrini. Anche su questo caso sono al lavoro i carabinieri, in campo i militari del nucleo radiomobile, si punta a verificare l’esistenza di telecamere all’altezza del civico 55 di piazza Garibaldi, non lontano da un bar ancora chiuso al momento dell’allarme.

Due episodi non collegati tra loro, maturati in una zona tante volte segnalata per piccoli e grandi forme di violenza e illegalità. Non è un caso che da tempo si leva la voce di commercianti e dei residenti, per ottenere una politica di contrasto ad ogni genere di violenza e di degrado. Mercatini improvvisati, piccole discariche lasciate all’angolo della strada, tensione permanente - soprattutto nelle ore notturne - tra piccoli pusher o trafficanti di merci false.

Uno scenario noto alle istituzioni cittadine, che qualche mese fa hanno dato inizio a un piano di rigenerazione urbana. Una strategia anti degrado, che fa leva su una sorta di patto tra pubblico e privato. In questi mesi, il sindaco Gaetano Manfredi e il prefetto Michele di Bari hanno organizzato interventi di rigenerazione urbana. Serve una svolta, sia per quanto riguarda la gestione dell’ordine pubblico, sia per circoscrivere la proliferazione di mercatini estemporanei tra la statua di Garibaldi e le stradine che costeggiano la grande piazza cittadina.

Restiamo al contrasto della violenza. Negli ultimi mesi, l’area della Ferrovia è stata messa in sicurezza grazie all’impiego dell’esercito e al piano città sicure disegnato dal ministro dell’Interno. Quanto ai mercatini, si punta ad arginare la proliferazione di bancarelle in strada.

Di recente è stato il parlamentare Francesco Borrelli (Verdi) a sollevare l’attenzione, con un reportage fotografico rilanciato dai social, a proposito di caos e spazzatura. Ora si attende una svolta radicale, con l’innesto di impianti di videosorveglianza, un nuovo sistema di illuminazione, maggiore presenza di forze dell’ordine e, non da ultimo, capitali privati. Un patto non ancora decollato, per garantire la rigenerazione dell’antico biglietto da visita per i turisti.