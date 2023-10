Peccato, meritavano il punto il Napoli e i suoi 55mila tifosi. La differenza, nel finale della sfida col Real Madrid, l’hanno fatta la prodezza di Valverde e la distrazione di Meret. Ma gli applausi per gli azzurri sono stati tutti meritati.

L’urlo Champions ha scacciato le paure dei napoletani che avevano tremato l’altra notte per il terremoto. Hanno ritrovato il sorriso con un avvio di grande personalità da parte del Napoli contro l’Armata bianca (nell’occasione in divisa nera) di Ancelotti. E con il gol di Ostigard, il secondo consecutivo di testa. Nell’area, tutt’altro che blindata del Real, hanno svettato i due centrali azzurri: la traversa di Juan Jesus, la rete del suo partner. Una sfida alla pari e un vantaggio trovato non casualmente perché Garcia aveva studiato a fondo le “debolezze” degli avversari. Anzi, l’unica: gli spazi concessi in area. Perché là davanti la pressione esercitata dal Real è stata fortissima, con due fenomeni, Vinicius jr e Bellingham, non a caso autori dell’1-2.

L’inglese è stato favorito da un incredibile errore di Di Lorenzo, proprio lui sempre concentrato nelle giocate, e ha offerto l’assist al brasiliano. E poi è stato questo giovane fuoriclasse da 100 e passa milioni a raddoppiare, con una serpentina tra cinque azzurri, l’ultimo dei quali - Ostigard - è apparso esitante. Bellingham è pericoloso negli spazi, si muove su un’ampia fetta di campo e ha fatto male al Napoli perché non vi è stata la contromisura adeguata: un eccesso di libertà per il più geniale e pericoloso del Real.

A differenza di precedenti sfide contro i Blancos, lontane nel tempo, il Napoli ha giocato con grande personalità e con la consapevolezza di poter ribaltare il risultato sfruttando un’arma come la potenza di Osimhen, che però ha rinunciato per la terza volta di fila a tirare il rigore (braccio di Nacho visto dal Var): impeccabile Zielinski. Victor vuole sentirsi libero da questo peso dopo l’errore contro il Bologna a cui è seguita un’incrinatura nel rapporto col Napoli. Sul 2-2 il motore ha ripreso a girare a mille, gli azzurri hanno dato per lunghi tratti una lezione di calcio a un maestro come Ancelotti e alla squadra che ha vinto più Campioni/Champions.

Stava funzionando tutto bene, dall’attacco alla difesa, dove svettava il giovanissimo Natan, quando è arrivato il terzo gol del Real, con un colpo fortissimo di Valverde, deviato da Meret in porta. Non solo sfortuna perché il portiere non ha visto partire il tiro e non ha avuto la capacità di respingerlo. È un momento opaco per Alex: anche a Lecce aveva fatto un clamoroso errore ma il gol dei giallorossi era stato annullato per fuorigioco.

I cambi operati da Garcia sul 2-2 - fuori Zielinslki e Politano, i migliori - non hanno giovato al gioco del Napoli. Ma aver schiacciato il Real nella sua metà campo fino alla rete di Valverde è la dimostrazione della dimensione raggiunta dalla squadra in questi anni. Il rallentamento - 2 punti in tre partite - dopo le prime due vittorie in campionato era dovuto a una conoscenza da completare tra Garcia e la squadra, oltre che a una condizione fisica - affidata al professore Rongoni - cresciuta a vista d’occhio. Il Napoli si è nuovamente calato nella parte di una squadra competitiva anche in Europa. Prossima tappa a Berlino, dove ieri l’Union di Bonucci è stato mortificato dal Braga. Per non complicarsi la vita nel girone gli azzurri devono vincere all’Olympiastadion.