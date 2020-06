Real Time e quell'idea ​perversa di Napoli

Matrimoni goderecci, pranzi della domenica col ragù della tradizione, signore dell’alta borghesia che pasteggiano a caviale e champagne. Famiglie rumorose e allegre, montagne di pesce fritto, abiti sgargianti. Molto mare e moltissimo Vesuvio, inutile dirlo.



C’è un luogo speciale, nella televisione italiana, in cui Napoli non è un posto come un altro, una città come un’altra: è un vero e proprio genere a sé. Così come esistono i “talent show”, le soap opera, i programmi di divulgazione scientifica, esiste il “genere Napoli”. Che, da qualche tempo, ha trovato nel canale “Real Time” un eccellente luogo d’elezione. È difficile riassumere le caratteristiche di questo genere, eppure – allo stesso tempo – nessuno può sbagliare nel riconoscerlo. Gioca al ribasso continuo della complessità e al rialzo perenne del sensazionalismo. La sua immediata riproducibilità finisce con l’indurre un profondo senso di pienezza nello spettatore, senza che mai questa autosaturazione porti mai alla sazietà. Al contrario del pranzo del “Fascino discreto della borghesia” di Buñuel che non riesce mai a cominciare, quello raccontato nel “Fascino perverso della napoletanità” di Real Time continua perennemente.



Da “Il castello delle cerimonie” alle casalinghe napoletane di “The real housewives”, passando per “La domenica più tradizionale”, Napoli non è un luogo come un altro dove accadono delle cose: è contemporaneamente sfondo e personaggio, scena e protagonista, oggetto e soggetto, corpo e sangue. A nessun’altra città italiana è mai riuscita questa impresa. Sarebbe letteralmente impossibile pensare a una simile operazione per Milano, o Roma, o Firenze, o Palermo.



Sarebbe impensabile imbastire un palinsesto disegnandolo sulla scia di un pensiero unico intessuto così profondamente di stereotipi. “Real Time” – basta guardare venti minuti a caso per rendersene conto con dolorosa evidenza – sembra essersi arresa senza combattere al luogocomunismo sulla città. E non si tratta di fare un computo delle puntate da buttare o da salvare, di mettere in fila i più e i meno come dopo un compito di aritmetica alle scuole elementari. Il fatto preoccupante è che, nel suo complesso, un intero canale televisivo abbia rinunciato ai chiaroscuri, alla complessità di una città così stratificata, in una via senza sbocco.



Ed è qualcosa che colpisce ancora di più se si pensa al lavoro egregio di decostruzione dei cliché sulla omosessualità compiuto proprio da quel canale televisivo, che da tempo riesce a raccontare in molti suoi programmi il mondo Lgbt non come macchietta unidimensionale ma per mezzo di una tastiera ampia e intelligente che riesce finalmente a riportare ampiezza e globalità di racconto dopo decenni di ridicole facilonerie. Perché non si riesce a compiere questo medesimo schema di smontaggio degli stereotipi anche su Napoli? Perché questo palinsesto condito di tic pigri? E la pigrizia basta a spiegare tutto questo, o non sarà che manca proprio un pensiero originale perché un certo tipo di racconto funziona molto meglio di quell’altro, assicura più pubblico, più meme su Twitter, più condivisioni su Facebook, più gif da scambiarsi su Whatsapp, più frasi e battute memorabili da citare durante le cene con gli amici? Intendiamoci: i luoghi comuni non sono il male assoluto. A volte tornano utili per colmare i vuoti, per sanare momenti imbarazzanti in cui non si sa bene che cosa dirsi con le persone (in ascensore, caso da manuale, col vicino un po’ antipatico: “Certo che oggi fa freschetto, eh”. “Sì, il clima sta impazzendo, non abbiamo più la mezza stagione”).



Ma perché un canale televisivo che si chiama “Tempo Reale”, un canale giovane, dinamico, con protagonisti che discettano di cucina internazionale, di viaggi, di cosmopolitismo, quando si tratta di Napoli mette mano alla pistola di antichi cliché duri a morire? Perché i personaggi ritratti parlano spesso una neolingua frantumata, tutta di gola, a malapena decrittata dai sottotitoli, incomprensibile ai napoletani stessi ma che gli spettatori non napoletani sono portati ad associare ai napoletani medesimi, tutti, senza alcuna distinzione? Già Napoli mette in scena continuamente sé stessa, le sue maschere, le sue recite eterne. È opportuno che un modo così moderno di fare televisione – una televisione smart, colorata e intelligente come “Real Time”, con la sua potenza di fuoco comunicativa – debba ancora una volta fare briscola schiacciando Napoli contro la parete dei luoghi comuni che non si riesce mai, ma proprio mai, a scalfire?





© RIPRODUZIONE RISERVATA