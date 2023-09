Il più famoso, fra coloro che restarono, è Socrate, e per chi si occupa di filosofia è difficile sottrarsi al suo esempio. Socrate è in carcere e all’allievo che gli propone di fuggire risponde che non se ne parla, che non potrebbe lasciare la città che lo ha generato, allevato e educato senza commettere ingiustizia. Ma è così che stanno le cose? È così che Napoli fa con i suoi figli: li genera, li alleva, li educa?



E sarebbe davvero un’ingiustizia se, in cambio, lasciassero la città, in cerca, per esempio, di miglior fortuna? Sono inciampato subito, nel leggere il testo dell’omelia di don Mimmo Battaglia – potente, commovente, umanissima e dolorosissima – appena ho incontrato la parola: figlio. Giovanbattista era un figlio di Napoli, e di Napoli è figlia anche la mano che ha sparato uccidendola. Ma cosa significa esser figli? Forse a Napoli lo si dice più che altrove, in un rapporto che è più viscerale e più carnale di quanto non sia in altre città, ma – mi domando – è giusto, è salutare? Io non mi chiedo solo se sia giusto rimanere o restare. Questa domanda, per me, viene dopo. Io mi chiedo se il rimanere o il restare possa dipendere da un debito di natura filiale nei confronti di una città che si vuole o si pretende sempre madre e sempre nutrice dei suoi figli.

Ma io non amo affatto questa metafora. Non mi convinceva quando a scuola leggevo la prosopopea delle leggi ateniesi che spingono Socrate a rimanere in carcere e a morire eroicamente, nonostante l’ingiustizia della condanna, e tanto meno mi convince oggi. Non è questione di coraggio, civile o intellettuale: non mi convince l’idea che il rapporto con la propria città e i propri natali possa essere, in qualunque modo o forma, sottilmente ricattatorio: noi, le leggi – ma è quanto dire: noi lingua napoletana, noi cultura napoletana, noi mare e noi terra, noi bassi e noi vicoli, noi colli e vedute, noi squadra e pallone, mito e canzone – abbiamo fatto tanto per te, e tu ci ricambi a questo modo, senza sentire un minimo di riconoscenza nei confronti di questo immenso patrimonio di storia, pensiero e bellezza?

Tutto vero, ma quanto più grande è l’amore che nulla chiede in cambio, che sopporta la distanza, che sceglie, non pretende, e chiede se mai di essere scelto! L’amore che non si vanta e non si gonfia, come dice Paolo nella lettera ai Corinzi, e che in mezzo all’angoscia per una morte assurda e senza senso, si abbassa a chiedere perdono, come ha fatto don Mimmo Battaglia e come deve fare ogni uomo che abbia qualche responsabilità in questa città, ha detto giustamente l’arcivescovo. Come non riconoscere, a tanti anni di distanza, che il «fuitevenne» sfuggito a Eduardo nasceva dall’amore? Possiamo star qui ancora a discutere se si tratta di restare o partire, e vivere come un tradimento o una prova di fedeltà la residenza o il trasferimento?

Come se il problema di Napoli fosse l’ingratitudine, oppure l’amarezza e la sfiducia. Ma solo una cattiva retorica, figlia della pigrizia, può metterla in questi termini. Siamo uno strano Paese, in cui l’immagine dell’essere adulti è capitato che suonasse addirittura pretenziosa, e siamo al contempo quel paese e quella città dove si muore senza motivo a ventiquattro anni e senza motivo si uccide a diciassette.

Lo stesso dicasi del dilemma tra repressione e educazione. Ma perché dilemma? Dove sarebbe il dilemma? A parte il fatto che nessuna seria repressione funziona, se non ha anche un significato educativo, e nessuna educazione è tale, se non comporta anche una più o meno visibile, esteriore o interiore, tacita o esplicita forma di repressione, ma dove sta scritto che impegnarsi su un fronte significa sguarnirsi sull’altro? Solo se si vogliono lanciare grida manzoniane, oppure cercarsi degli alibi, si può pensare che è ora di farla finita con l’una o l’altra cosa. Piuttosto: c’è una maniera migliore di vivere il proprio impegno pubblico, e civile, magari anche politico, che consista nel fare la propria parte? C’è una forma di moralità superiore? Se la mia parte – il mio mestiere o la mia vocazione, i miei studi o i miei bisogni – mi porteranno altrove, sarà altrove che andrò, e nessuno figlio di questa città dovrà sentirsi in colpa per questo. E se avrò la forza per fare qui il mio dovere, sarà qui che lo farò e che lo dovrò fare.

A differenza che nel mondo antico, per i moderni le colpe non si trasmettono di padre in figlio, e sarebbe strano pure se si pensasse che invece si trasmettono dall’ambiente all’uomo o addirittura che appestano l’aria, come un morbo fatale. Lo spazio per agire c’è, qui o altrove: tutto il resto sono scuse.