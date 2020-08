Ora che c’è l’ok di Rousseau (a proposito: cambieranno il nome alla piattaforma? Che c’azzecca più, il filosofo ginevrino?), i grillini possono entrare con tutti i loro appetiti nella cucina del potere, quella dove si fanno nomi e si stringono alleanze. La tavola è imbandita: non tanto in vista delle elezioni regionali, perché la svolta di Ferragosto è arrivata quando le macchine elettorali erano già in moto (anche se forse qualcosa può accadere nelle Marche), quanto delle comunali del prossimo anno, quando andranno al voto città importanti come Napoli o Roma, Torino o Milano. Cosa accadrà quando i Cinque Stelle, non più condannati alla corsa in solitario, potranno scendere a ogni genere di compromessi?

Prendiamo il caso di Napoli, dove finisce la rivoluzione di De Magistris, e dove i giochi sono apertissimi. Dal Palazzo (i grillini abitano nel Palazzo ormai da un pezzo) giunge insistente la voce che al Presidente della Camera Roberto Fico punge vaghezza di candidarsi. Una simile ambizione non potrebbe essere nutrita neanche nei sogni più sfrenati, se sul suo nome non convergessero tutte le forze del centrosinistra napoletano. Bisogna dunque pescare certo tra gli arancioni, con cui Fico ha mantenuto sempre rapporti e simpatie (e in parte almeno condiviso un certo retroterra culturale), ma poi trovare la convergenza col Pd.



Un modo ci sarebbe: Fico mette a disposizione la sua poltrona di Montecitorio, che – com’è noto – è anche un ottimo trampolino di lancio per il più alto Colle, una di quelle postazioni che autorizzano a fare pensieri quirinalizi. C’è nel Pd chi coltiva già simili pensieri? Sì, c’è. In verità c’è più di un esponente dem che può aspirare alla corsa, e l’aspirazione sarebbe effettivamente meglio sostenuta se il candidato occupasse la terza carica dello Stato. Un passo alla volta, comunque: un accordo coi Cinque Stelle potrebbe per ora prevedere uno scambio del genere: Napoli ai Cinque Stelle, Montecitorio ai dem, per Roma convergenza al ballottaggio, e per Torino si vedrà, magari provando a scegliere insieme.

Fantapolitica? Può darsi. Di qui ai prossimi appuntamenti elettorali c’è ancora tempo, e molte cose possono accadere.

Ma una cosa è chiara fin d’ora: sia i democratici che i grillini hanno già cominciato a pensare a come comporre il puzzle della politica italiana di qui al 2022, ed è chiaro anche che, se l’autunno passerà indenne, il vero banco di prova dell’ultima parte della legislatura, e delle nuove strategie della maggioranza giallorossa saranno proprio le comunali del ’21.

Ora. È tutto lecito, tutto legittimo, tutto fin troppo dentro le dinamiche del potere da sorprendere qualcuno (salvo forse qualche samurai grillino rimasto eroicamente nella foresta del Vaffa Day, a cui nessuno ha detto che la guerra al Pd è finita). Ma Napoli? Davvero il modo migliore per scegliere il sindaco di Napoli è quello di farlo risultare da un accordo romano, di detrarlo da quel che resta di una spartizione fra segretari di partito? I dieci anni di sindacatura di De Magistris sono stati uno spartiacque: non sarebbe allora necessario che la prima pietra di ogni futuro accordo per Palazzo San Giacomo nascesse da un giudizio su questa esperienza? Di là quelli per cui è stata un successo; di qua quelli per cui è stata un fallimento. Di là quelli che vorrebbero continuarla, di qua quelli che vorrebbero invece marcare la più netta discontinuità. E che magari, in nome di questa discontinuità, potrebbero provare a sollecitare nei partiti e nella società civile un’assunzione di responsabilità che guardi un poco oltre le ambizioni personali e le mere convenienze elettorali.

C’è da restituire a Napoli servizi e buona amministrazione, c’è da mettere ordine nel bilancio, c’è da ritrovare la dimensione strategica di una capitale del Mediterraneo, mettere da parte velleitarismi inconcludenti, tenere insieme i diversi lembi della città e sostenere i settori più dinamici e produttivi. Tutto questo lo si può e lo si deve fare partendo da qui, scrivendo un nuovo capitolo della storia di Napoli, non una nota a margine di un brogliaccio romano. Ed è tanto più necessario farlo, quanto più si avverte il riesplodere, a livello nazionale, della questione dei territori, lo sfilacciamento di un Paese troppo lungo che prova a tirare la coperta da una parte o dall’altra. Perché il rischio c’è, il rischio che mentre Milano guarda all’Europa, come cantava Lucio Dalla, Napoli e i napoletani facciano il verso solo a se stessi, come giudicava amaramente La Capria. Finendo così col ritrovarsi magari un sindaco napoletano, napoletanissimo, un bravo guaglione, ma senza alcuna capacità di guardare altrove, all’Europa e al mondo. Buono non per costruire con tenacia e pazienza il futuro, ma semplicemente per vivere qualche altra bella giornata.

