In attesa dei diritti salviamo i rider dalle violenze

Se tra un insegnante e un vigile urbano che rifiutano il vaccino Astrazeneca perché non si fidano delle istituzioni che lo dichiarano sicuro ed efficace, e l’ennesima protesta contro la zona rossa, vogliamo alzare lo sguardo e provare a capire che mondo nuovo sta costruendo questa maledetta e interminabile pandemia, conviene che dedichiamo più attenzione a quello che sta accadendo nelle notti napoletane.

Mentre lo Stato dichiara il coprifuoco, mentre i clan di camorra - che la zona sia rossa, arancione, arancione rinforzato o giallo paglierino -, fanno esplodere ordigni o sparano e regolano i loro conti senza curarsi certo di mascherine, distanziamenti e gel per le mani, va in scena anche una nuova, selvaggia guerra, che chiama in causa i rider del delivery, quelli che vengono a portarci pizze e panini a casa grazie alle app di consegna del cibo a domicilio. Una categoria di precari più precari dei precari, che in tempo di Covid si è ingrossata: non più – e forse stava già accadendo – studenti che provano ad arrotondare lavorando qualche ora la sera, ma – spinti da una richiesta sempre più pressante del mercato - padri di famiglia che prendono in prestito il motorino dai figli; ex lavoratori in nero di ristoranti e pizzerie, chiuse per le restrizioni, e privi di qualunque assistenza e sostegno economico; in qualche caso commercianti con la saracinesca abbassata da troppo tempo, e molti debiti, e nemmeno un euro in tasca, o lavoratori invisibili che ovviamente, nella crisi, si dissolvono come pulviscolo nell’aria.

Un nuovo esercito disarmato di uomini (molti) e donne (poche) che in 48 ore si fa arrivare uno zaino col brand dalla casa madre e si trasforma in rider. Vanno avanti e indietro nelle sere, appostandosi intorno ai locali più richiesti, in attesa che si illumini un turno e possano fare una consegna per mettere in tasca qualche banconota. Sono bersagli comodi, visibili, riconoscibili, indifesi, risucchiati o in scontri interni, lotte tristi tra loro per una consegna, o peggio ancora prede di baby gang di rapinatori, che a loro volta e a loro modo sono trafitti da una forma di crisi: con il coprifuoco, con i locali chiusi, con la vita notturna spenta, chi rapini, chi depredi, se non quelli che possono ancora stare per strada?

Si incrociano, nelle notti, questi volti trafitti dalla pandemia. E si sente rumore di guerra. Così due rider a Miano (Città di Napoli, sapete? Rovina la cartolina ma esiste anche la periferia), mentre attendono all’esterno di un McDonald’s, finiscono al centro di un giallo. Sarebbero stati assaliti. Ma cosa rubi a un rider? Le pizze? Il portafoglio vuoto, visto che pagano tutti con carta di credito direttamente dall’App? No, rubi quello che ha: lo scooter, al massimo il cellulare. Gli strumenti di lavoro. Lo avrebbero fatto a un ragazzo di 28 anni, che subito ha denunciato alla Polizia. Mentre parla con le divise, al Cardarelli arriva un altro rider con cinque tagli all’addome. Anche per lui si parla di un tentativo di rapina. Stesso posto, stesso mestiere, stessa dinamica. Stessa gang? Possibile. Ma c’è anche un’altra ipotesi che potrebbe legare i due fatti: una lite per una consegna. Gli inquirenti sono al lavoro e nelle prossime ore se ne saprà di più. Ma quello che sappiamo basta già a intravedere uno scenario metropolitano che mette il freddo addosso.

Criminali alla canna del gas contro lavoratori precari a loro volta disperati che non ci stanno a mollare lo scooter, il palmare, gli ultimi arnesi che li tengono in piedi, e forse proprio per questo possono trovare una coltellata o – se va bene – calci e pugni, oppure addirittura litigare tra loro per disputarsi qualche euro. Inutile chiedersi dove sia lo Stato: poco personale, la città troppo grande, si fa il possibile. Conosciamo tutte le risposte ma non smettiamo di farci le domande. Sono sufficienti i controlli, in queste notti di nessuno, in questo buio napoletano dove si spara, o si fanno brillare bombe e coltelli, si vive e si muore disperatamente mentre il coprifuoco trasforma le strade in terra di conquista? Pare davvero di no, come non bastano i sostegni o i ristori se poi si ignora puntualmente quel cielo grigio del lavoro sottopagato e precario che trasforma tutti in prede. Mentre la città di sopra si chiede se accettare o no l’Astrazeneca o pretendere il Pfizer, ordinando con un’App la pizza da mangiare al caldo con la famiglia dopo aver trascorso il giorno in smart working, la città di sotto si dimena per difendere uno scooter o una consegna a costo di una coltellata, perché portare proprio quella pizza, quella sera, in quella casa, per alcuni è l’unico vaccino possibile in una pandemia che ha reso ancora più cattivi i bisogni, ancora più diseguali gli uomini.



