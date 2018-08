CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 25 Agosto 2018, 22:56 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2018 22:57

Magnifico Napoli, con quel tris di Zielinski e Mertens al Milan. Una clamorosa rimonta, un’impresa in una notte per cuori forti e non soltanto perché Ancelotti ha ritrovato il vecchio amore e al San Paolo sono tornati gli ex Higuain (odiato e inconcludente) e Reina (amatissimo e in panchina). Gattuso, l’allievo, aveva accarezzato il sogno di battere col Milan il maestro all’inizio del secondo tempo. Una montagna da scalare per gli azzurri anche questa partita, partendo dallo 0-2, dopo i gol di Bonaventura e...