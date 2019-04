Rione Villa, il giorno dopo l'omicidio: metà dei bimbi non va più a scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 11 Aprile 2019, 00:00

La speranza somiglia a una trappola negli sguardi dei residenti del Rione Villa, a poche centinaia di metri dal maxi Che Guevara di Jorit. Cristo si è fermato qui, tra via Sorrento e via Ravello, sugli altarini sacri in mezzo ai rovi, sotto i tricolori strappati e fragili appesi a un filo tra i palazzi, nelle fabbriche e nei negozi abbandonati, nelle discariche incrostate sui marciapiedi, ma soprattutto nel sangue di Luigi Mignano, trucidato mentre accompagnava all’asilo suo nipote di tre anni e nel terrore dei genitori che...