Lo stallo della riscossione potrebbe avere come ripercussione per le casse del Comune un buco da 70 milioni all’anno. E per un ente in procedura di riequilibrio dei conti, cioè in predissesto sarebbe una botta pesante. È la conseguenza della richiesta della Corte di giustizia tributaria di Napoli alla Cassazione di verificare i requisiti della Napoli obiettivo valore - la società di riscossione del Comune - che non è iscritta all’albo dei concessionari e che ha versato 1,3 milioni sui 5 che richiede la legge come capitale sociale.

APPROFONDIMENTI Napoli, sospese le ingiunzioni di pagamento Gli arabi a Napoli, intervista a Giovanna Della Posta Fondazione Banco di Napoli, incontro sul Mezzogiorno per mettere a confronto nuove generazioni di studiosi

Due dei requisiti richiesti per svolgere l’attività di riscossione. Secondo le interpretazioni di molta giurisprudenza corrente, queste due anomalie ridurrebbero la capacità operativa della Società: nella sostanza non potrebbe né emanare cartelle esattoriali e ne ha inviarne 400mila nelle case dei napoletani e nemmeno riscuotere per conto di Palazzo San Giacomo l’Imu, la Tari, le multe e la Cosap oltre ai canoni della pubblicità. Napoli obiettivo valore sarebbe solamente una “società veicolo” di Municipia che ha vinto la gara per la riscossione indetta dal Comune.

Tutto è dunque nelle mani della Cassazione. E la speranza è che si faccia subito chiarezza come già ribadito dall’assessore al bilancio del Comune Pier Paolo Baretta perché altrimenti è a rischio la tenuta stessa del bilancio oltre che gli equilibri del “Patto per Napoli” e implicitamente le speranze di rinascita di Napoli.

Intanto le associazioni a difesa dei cittadini si organizzano. L’avvocato Angelo Pisani di “Noi consumatori” va all’attacco: «I giudici tributari - dice Pisani - hanno dovuto prendere atto che la società Napoli Obiettivo Valore, creata per esigere tasse e tributi dal Comune di Napoli, non ha i requisiti per agire contro i presunti morosi». Per l’esponente di “Noi Consumatori” «Ora che è chiaro a tutti che non c’erano i presupposti di legge per attaccare così violentemente i napoletani. Così come sono stati sospesi tutti i processi ed i ricorsi in attesa di una soluzione, la Società deve sospendere subito la riscossione tributi e multe, nonché ogni minaccia e attività esecutiva. Almeno al momento Napoli obbiettivo valore dichiari pubblicamente, il suo stato di non legittimazione, per evitare altri danni, traumi e caos nelle famiglie dei contribuenti e crisi economiche alle imprese».

L’avvocato Pisani poi richiama un caso analogo - che non riguarda la Napoli obiettivo valore - in cui è già intervenuta la Cassazione sulla questione dei requisiti. Il caso risale a due anni fa e riguarda una Associazione di imprese. «In via generale - si legge nell’ordinanza della Cassazione - in caso di partecipazione alla gara indetta per l’aggiudicazione di appalto di servizi occorre distinguere nettamente fra i requisiti tecnici di carattere oggettivo afferenti in via immediata alla qualità del prodotto o servizio che vanno accertati mediante sommatoria di quelli posseduti dalle singole imprese, dai requisiti di carattere soggettivo che devono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata».

Più esplicitamente «in tale contesto, le certificazioni di qualità sono volte ad assicurare che l’impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni accertato da un organismo qualificato, secondo un principio di fondo del sistema, tali certificazioni costituiscono, infatti, un requisito tecnico di carattere soggettivo, e devono essere possedute da ciascuna delle imprese associate» con queste motivazioni fu rigettato il ricorso dell’Associazione di imprese che sospesero la loro attività di riscossione.

Tant’è rilevate queste ordinanze va detto che la Napoli obiettivo valore nei suo primi tre mesi di attività, cioè da gennaio a marzo ha portato nelle casse del Comune la bellezza di 35 milioni.

Un risultato - considerata la media della riscossione di Palazzo San Giacomo di tutto rispetto. E considerati i 2 miliardi di non riscosso negli ultimi 10 anni di cui 800 milioni per la Tari, 770 multe, 250 Imu e 70 Cosap e canoni per la pubblicità. Tanto che lo stesso Baretta marzo rivelò il progetto del Comune: «Questi dati - disse Baretta - sono un segnale che questa operazione può riuscire ad incidere, la campagna d’informazione sta raccogliendo sensazioni positive da parte dei cittadini e dunque continuiamo e l’obiettivo di raggiungere in 10 anni un miliardo di riscosso credo che sia realistico da questi primi dati». Vale a dire 70 milioni all’anno per i prossimi due lustri.