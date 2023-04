Ha un tratto tutto meridionale la partnership pubblico-privata in materia di riscossione dei tributi annunciata ieri dal sindaco di Napoli. E non solo perché si tratta di uno dei Comuni più incapaci, a livello nazionale, di ottenere il pagamento di multe, canoni e imposte da reinvestire poi nella qualità dei servizi al cittadino.

È proprio la strada tecnica intrapresa dall’amministrazione Manfredi a dare il senso di un cambiamento che non è soltanto economico-finanziario, ma di una mentalità che continua, forse da sempre, a impedire il raggiungimento dei più elementari standard di equità fiscale. Si può dire, infatti, che dopo le stagioni del contrasto tra i sostenitori della riscossione pubblica e quelli favorevoli al coinvolgimento dei privati, da tempo il sistema delle tasse locali sia entrato quasi ovunque in una nuova fase, nella quale la disponibilità di servizi tecnologici e digitali non è più un optional, così come il ricorso alle banche dati capaci di scoprire gli evasori. Siamo cioè in gran parte del Paese vicini ad una diffusa dinamica di efficienza e modernità della quale ormai non si può fare a meno. Il rischio che di fronte a questi obiettivi il Sud rimanesse indietro, nel nome di antichi pregiudizi o, peggio ancora, di pericolose collusioni, ha aleggiato a lungo anche nel recente passato condizionando forse la reale volontà delle amministrazioni locali di affrontare il problema e risolverlo una volta per tutte.

Il fatto, poi, che nel Mezzogiorno al vertice di questa poco edificante classifica ci fosse proprio Napoli, la terza città d’Italia per numero di contribuenti ma anche per platea di evasori, sembrava dar ragione a quanti ritenevano inutile provarci, rassegnati ad accettare che solo una parte di cittadini versasse il dovuto e che a farla franca fossero i soliti, numerosi furbetti. Gli stessi, tanto per ribadirlo, che continuano ancora oggi a Napoli a rendere complicata non solo la vita del Comune, già alle prese con pesanti problemi di finanza e dunque di qualità amministrativa, ma anche la credibilità di un modello sociale che si riflette, negativamente, su tutti, ma proprio tutti, i campi del vivere civile.

Stabilire oggi se la decisione del sindaco produrrà gli effetti sperati è purtroppo prematuro se si considera la montagna da scalare, con crediti non riscossi di ammontare sconcertante e un tasso di evasione altissimo. Né si può sperare, solo in nome dell’ottimismo, che la mentalità cambi in fretta e bene. Dobbiamo però pretendere che la macchina annunciata vada subito in funzione al massimo dei giri possibile, perché è questo il segnale giusto e indispensabile. Non basterà, cioè, migliorare il gettito fiscale che pure va riportato a livelli decisamente più accettabili: conterà soprattutto dimostrare che il sistema è efficiente per davvero e che pagare le tasse non sarà bello, come diceva il compianto Padoa Schioppa, ma decisamente utile per se’ e per gli altri.

Riuscirci anche al Sud può essere più complicato ma niente affatto impossibile, senza diventare a tutti i costi i nuovi sceriffi di Nottingham e tantomeno i discendenti tecnologici di Robin Hood.