Napoli, lo scempio del mare verde: volevano creare un scarico abusivo

Domenica 24 Marzo 2019, 00:00

Vedi il mare quanto è verde. Facce preoccupate ieri a Riva Fiorita, dopo lo sversamento illecito che venerdì ha scioccato Posillipo tingendo l’acqua di color evidenziatore come in un film post-atomico. L’Arpac arriva in zona di buon mattino. Nel mare sporco, due tecnici si mettono subito all’opera per le rilevazioni: «Qui, vede - spiega Vincenzo Barbuto dell’Arpac indicando due buchi nel cemento appena sotto il pelo dell’acqua putrida - ci sono due scarichi pluviali. La sostanza illecita...