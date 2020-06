Noi, Rossella e l'obbligo di ribellarci al degrado

Ribellatevi al degrado, fatelo per mio padre. Interrogano tutti noi, e pesano sulla nostra coscienza, le parole di Rossella Padolino, la figlia del commerciante morto esattamente un anno fa in via Duomo, travolto da una slavina di pietre rotolate dal cornicione di un palazzo. È stata la città a uccidere Rosario Padolino, la stessa città scorticata, madre e matrigna, che aveva già ucciso, prima di Rosario, il povero Salvatore Giordano, travolto dai fregi privi di manutenzione della Galleria Umberto, e prima ancora Cristina Alongi, morta schiacciata da un pino secolare mentre percorreva a bordo della sua auto via Aniello Falcone, ed altri ancora prima e dopo di loro.



Il rispetto che dobbiamo a Rossella, che all’indomani della morte del padre continuò a dichiarare il suo amore per Napoli, ci impone di non lasciar cadere le sue parole. Di attribuirle un senso, una prospettiva. Il suo dolore non è soltanto un affare personale, un rosario da sgranare in privato, ma riguarda chiunque abbia a cuore le sorti di questa malandata città, così piena di storia e bellezza. Perché le lacrime del giorno dopo - o dell’anno dopo - sono buone, forse, a ripulire le coscienze, ma non assolvono nessuno, così come non assolvono nessuno i concorsi di colpa, i rimpalli di responsabilità, i «toccava ad altri intervenire». Il degrado, ha detto ieri Rossella in un’intervista al nostro Paolo Barbuto, è un «soffio letale» che avvolge ogni cosa in questa città, «però bisogna fare qualcosa per cancellarlo, per combatterlo».



Per farlo dovremmo, per prima cosa, pretendere che la manutenzione smetta di essere la cenerentola del governo del territorio. Lo ripeteremo fino alla noia: l’alibi del predissesto finanziario, il buco nero delle casse comunali, non può giustificare in eterno il fallimento totale della manutenzione urbana e la definitiva scomparsa del decoro da tanti luoghi simbolo della città. Vorremmo scrollarci di dosso la fastidiosa sensazione che tragedie come quella di Rosario, di Salvatore, di Cristina, non abbiano padri né madri ma siano figlie della città di nessuno, avvolta in un’infinita zona grigia dove ogni materia è schiumosa, ogni competenza è confusa, ogni verità è relativa, ogni responsabilità è limitata.



La città di cartone continua a franare: a chi tocca provvedere, dopo la scellerata decisione di liquidare il progetto Sirena, al consolidamento delle facciate degli edifici storici? A chi tocca mettere in sicurezza strade e palazzi? Nel groviglio di competenze, il più delle volte, non si capisce più chi deve controllare chi e chi deve adempiere cosa.



Nel caso di Rosario Padolino c’è un punto fermo, che va al di là del rigoroso accertamento delle responsabilità, che compete all’autorità giudiziaria. Un anno dopo quella tragedia in via Duomo nulla è cambiato, il degrado, le pezze a colori, sono più forti degli incantesimi e degli abracadabra, il portone del palazzo al numero 228 è ancora avvolto dai tubi innocenti e i passanti che si avventurano in quel tunnel lo fanno a loro rischio e pericolo. Basta guardarsi intorno per accorgersi che il sacrificio di Padolino è stato inutile, perché sono almeno venti gli edifici ingabbiati in un eterno rappezzo, esponendo i passanti ad un rischio analogo a quello del negoziante che, per ironia della sorte, si batteva da anni per la riqualificazione di via Duomo e in via Duomo ha trovato la morte. Stesso destino di precarietà e tubi innocenti in tante altre zone della città: impacchettare all’infinito palazzi e monumenti serve soltanto a congelare gli interventi per la messa in sicurezza e fuggire dalle responsabilità.



Le pietre che rotolano dagli edifici fatiscenti e dai palazzi storici, le reti di protezione che avvolgono sine die interi palazzi, non sono dissimili dagli alberi di via Virgilio lasciati monchi perché il Comune non è in grado di ripiantumarli o di provvedere alla loro manutenzione, né di prevenire il rischio che ci cadano in testa, e preferisce scrollarsi di dosso ogni responsabilità aggiungendo degrado al degrado. Raccontano, tanto gli edifici incerottati e fragili quanto gli alberi monchi che a vederli viene da piangere, la stessa sciagura di un governo cittadino e metropolitano che, al netto delle oggettive difficoltà finanziarie, non riesce a giocare d’anticipo sui pericoli e pilatescamente scarica sui cittadini il peso di tutte le sue fragilità.



Tempo fa il compianto Aldo Masullo, una delle massime autorità morali della città, ricordò a tutti noi che non possiamo rassegnarci a vivere in un Far West. Dobbiamo invece pretendere, disse il filosofo, di vivere in una società organizzata che sia in grado di garantire strutture di controllo, regole certe e autorità in grado di farle rispettare. E invece vomitiamo da anni la stessa bile, costretti a vivere, e a sopravvivere, in una città eternamente incompiuta. Non vorremmo che anche il lockdown, dal quale siamo appena usciti, diventasse un alibi per perpetuare l’immobilismo, mentre le parole di Rossella, la dignità con cui le ha pronunciate, risuonano nella nostra testa: il degrado è un soffio letale che avvolge ogni cosa, dobbiamo fare qualcosa per cancellarlo, per combatterlo, per non lasciarlo, intatto, a chi verrà dopo di noi.







© RIPRODUZIONE RISERVATA