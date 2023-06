«Io non ho paura. Sono qui per vincere». Le parole di Garcia si incrociano perfettamente con quelle di De Laurentiis, che ritiene lo scudetto un risultato «iniziatico». Non c’è paura del futuro dopo il tricolore che ha fatto storia, vinto a distanza di 33 anni dal secondo e con un impressionante distacco sulle avversarie.

C’è voglia di tornare quanto prima in campo, partire con gli allenamenti in Trentino e sognare ancora. L’impatto di Garcia, nella Sala delle feste di Capodimonte, è stato il migliore possibile. Ha esposto con chiarezza il suo piano: attaccare, giocare bene, vincere, divertire. Seguendo l’onda del biennio di Spalletti con un gruppo che ha ammirato da spettatore e vuole conoscere meglio - «sotto l’aspetto umano» - da allenatore, pronto ad alzare l’asticella: perché ritiene che questa squadra abbia il potenziale per andare oltre quanto è stato fatto nell’ultima stagione di gloria.

Garcia, col suo garbato sorriso, ha inviato messaggi precisi ai calciatori. Si riparte da zero, nessuno si senta sul piedistallo. Definisce Anguissa, lanciato a Marsiglia, «il mio piccolo» ma non lo coccola, anzi: da lui, come dai suoi compagni, vuole di più. È qui, nelle motivazioni che il Napoli 2023-2024 riuscirà ad avere, la chiave per nuovi successi. Per partire «a bomba» come vuole Garcia bisognerà fare un reset delle emozioni vissute dal gruppo nella scorsa primavera, con una festa scudetto dopo l’altra. Quella è storia, ora c’è il futuro. Affascinante e impegnativo, con De Laurentiis e Garcia che sono in sintonia. Sanno entrambi che l’appagamento potrebbe giocare un brutto scherzo a giocatori che avevano vinto pochissimo nella loro carriera e il presidente prova a cogliere un aspetto positivo dell’addio di Spalletti, la sua decisione di concedersi un anno sabbatico: «Devo ringraziarlo per questa decisione perché la sazietà può giocare brutti scherzi». Non sappiamo se Spalletti si sia sentito svuotato, certo ha avvertito un senso di forte disagio mentre si avviava verso il trionfo. Si è sentito fuori luogo in casa sua, in quella stanza che era il suo studio, la sua camera da letto, il luogo dove riavvolgere i suoi pensieri e costruire le sue vittorie.

Garcia è uomo di mondo e l’esperienza di quasi sessantenne, prossimo papà (in prima fila a Capodimonte c’era la compagna Francesca), lo ha spinto a dire che non esistono incedibili neanche nella squadra campione d’Italia. Ha scherzato sull’elogio di De Laurentiis a Modric («Magari ora scrivono che lo prenderemo») e ha ascoltato sereno l’annuncio del presidente sull’accordo di massima con Osimhen per prolungare il contratto dal 2025 al 2027. «Deve rimanere». Ma il discorso non si può chiudere con queste due parole. «Se poi arriva un’offerta irrinunciabile per la salute del Napoli vedremo». Ecco, i tifosi si augurano che sia fatto uno sforzo affinché l’offerta da irrinunciabile si trasformi in rinunciabile, almeno nella prossima stagione, perché la finale di Champions League - obiettivo ribadito dal dirigente - si può raggiungere con un bomber del livello di questo ragazzo che è partito dalla Francia come il suo nuovo allenatore, a cui il destino ha fatto «l’occhiolino» consegnandogli la panchina di Spalletti, ovvero di colui che lo aveva sostituito a Roma, chiudendo il ciclo dei due secondi posti, del violino suonato all’arbitro Rocchi sul campo della Juve, della chiesa al centro del villaggio dopo la vittoria nel derby, dei giocatori diventati campioni sotto la sua guida.

Nel giardino della Reggia il francese ha ascoltato i primi applausi dei gruppi ultrà, definitivamente riabilitatisi agli occhi del Napoli e al fianco del presidente. Ne cercherà altri, molti altri, con una squadra che dovrà essere «tosta», in uno stadio che gli ha fatto paura quando era alla Roma. E quello era un gruppo che aveva appena imboccato il sentiero della felicità, completato con Spalletti. I tifosi più anziani ricorderanno quel coro che scuoteva il San Paolo quando c’era un Rudi (Krol) che partiva palla al piede e scatenava le loro emozioni. Sono passati più di quarant’anni e un altro Rudi proverà a infiammarli.