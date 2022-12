Sulla ruota panoramica a Napoli, che probabilmente rimarrà soltanto un bel “rendering”, si è misurato ancora una volta il deficit di programmazione a proposito di eventi e iniziative speciali d’intrattenimento. Non solo delle istituzioni, ma anche dei privati – in questo caso della City Eye di Salerno, specializzata e affermata nel settore – che non possono pensare di arrivare a ridosso di Natale con il Comune e la Sovrintendenza ancora non pienamente informati su ciò che s’intende fare. Una città ambita e congestionata come Napoli ha bisogno di programmare minuziosamente ogni proposta d’intrattenimento, perché il traffico cittadino si regge su un equilibrio precario continuamente a rischio ingorgo.

A dieci giorni da Natale il Comune non sa niente e si dichiara contrario, così come la Sovrintendenza; si è espressa favorevolmente, invece, l’Autorità portuale, che evidentemente non deve dare conto delle proprie scelte alle altre autorità competenti. In questo clima di improvvisazione programmatica - e davvero si fa fatica a pensare che una società come la City Eye non abbia pensato di coinvolgere per tempo Comune e Sovrintendenza – e di atomizzazione dei processi decisionali, sono subito sorti comitati spontanei contrari alla ruota panoramica al porto che, a loro dire, deturperebbe il paesaggio urbano e congestionerebbe il traffico.

Il senso del loro “no” è riassumibile in una battuta: Napoli è già piena di punti panoramici meravigliosi da Posillipo a San Martino, e non ha bisogno di altri ingombri.

Che si discuta sulla ruota panoramica è legittimo. Meno entusiasmante, invece, che se ne discuta a dieci giorni da Natale, ovvero a pochi giorni dall’inizio di una stagione turistica che si preannuncia straordinaria. Sia consentito a quest’altezza del discorso un piccolo inciso a proposito di quanti sostengono che il caos urbano napoletano non sia così grave come si dice, visto che i turisti non si lasciano scoraggiare da questo caos. A quanti minimizzano il caos dei trasporti pubblici e del traffico si vorrebbe dire che in ballo non c’è la qualità della vita dei turisti, che evidentemente a Napoli cercano anche questo – un disordine pittoresco che, per qualche giorno, può anche risultare euforico e vitalistico – ma la qualità della vita dei residenti, soprattutto della classe media, costretta a fare salti mortali per rispettare orari di lavoro, doveri quotidiani e gestione famigliare.

Detto questo, se fosse stata concordata e studiata per tempo, una ruota panoramica al porto non avrebbe certo nuociuto all’intrattenimento natalizio, perché questo tipo di “giostra” permette una piccola e magica sospensione dal reale e di guardare una città da un punto di vista differente – e accade un po’ dappertutto, da Cagliari alla stessa Salerno.

Guardare Napoli, il Golfo e il Vesuvio a 55 metri d’altezza non è qualcosa che possa lasciare indifferenti. Ma discuterne ancora il 16 dicembre è avvilente. Perciò, anche grazie a quest’ennesimo cortocircuito, sarebbe il caso che in futuro si strutturasse rigidamente un diverso modo di programmare e calendarizzare gli eventi speciali a Napoli perché, e lo ripetiamo per l’ennesima volta, Napoli non è più una città come l’abbiamo concepita sino ad ora, ma una delle grandi capitali del turismo mondiale.

Una delle più ricche mete del turismo mondiale, Dubai, è famosa anche grazie a una ruota panoramica, la cosiddetta “Ain Dubai”, la più grande del mondo, essendo alta 250 metri. Non si vuole dire che Napoli, con la sua storia gigantesca e le sue bellezze ineffabili, debba imitare il modello luna-park di città iper-moderne come quelle dei Paesi del Golfo. Ma qualcosa delle moderne offerte turistiche bisogna pur prendere in considerazione, visto che i grandi attrattori, se ben progettati e collocati nelle città, possono risultare davvero attraenti per quei segmenti turistici più impregnati di immaginario sensazionalistico e modernista.

Quando la City Eye, per esempio, ha fatto sapere che alcune cabine della ruota panoramica napoletana sarebbero state “vip” – con tanto di champagne a bordo – è evidente che per molti “conservatori” questo tipo di dettagli sono risultati pacchiani e kitsch. Ma a caval donato non si guarda in bocca, dice il proverbio, anche perché non sappiamo per quanti anni ancora Napoli avrà questa straordinaria opportunità di accogliere milioni di turisti. Bisogna approfittarne laicamente, anche se con giudizio e con una diversa capacità e operatività programmatica da parte di tutti, pubblico e privato. L’epoca delle iniziative affidate a poche “cartuscielle” è finita.