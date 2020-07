Napoli, San Gennaro in canoa: processione via mare dalla spiaggia di Giuseppone al Castel dell’Ovo

È in assoluto la prima processione - in onore di San Gennaro - organizzata via mare su cinquanta canoe che dalla spiaggia di Giuseppone a Mare raggiungeranno Castel dell’Ovo: a bordo un centinaio di persone, tra fedeli e appassionati, (due posti per ogni barca) che attraverseranno quel tratto di mare remando e cantando nel nome del patrono. L’idea del tutto originale è dell’associazione “Sii turista nella tua città”, un pugno di giovani e tenaci volontari che da circa dieci anni impiega passione e energia per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale dell’intero territorio campano. A capo del gruppo c’è Luca De Martino, presidente dell’associazione, pronto a raccogliere le iscrizioni: «Abbiamo ancora una quarantina di posti da occupare - spiega - chi ha voglia di partecipare può inviarci un messaggio privato dalla nostra pagina facebook». Ma andiamo con ordine. Il primo punto da chiarire è che l’evento non prevede alcun costo di partecipazione. Non si specula sull’omaggio al santo - chiarisce De Martino - e allora le canoe sono gratis grazie alla disponibilità di “Nautica Cafarelli” che ha offerto le barche per l’intero pomeriggio.



Ed ecco il programma: si parte giovedì, alle 18, dalla spiaggetta di Giuseppone a Mare, direzione isolotto di Megaride - su cui sorge Castel dell’Ovo - e ritorno alla base. L’itinerario scelto per la processione non è casuale: «Megaride - aggiunge il presidente - è uno dei luoghi di culto più sacri dell’antichità campana. Ricordate la storia della sirena Partenope? Morì di dolore in seguito al rifiuto da parte di Ulisse, e il suo corpo fu sepolto proprio a Megaride, dove arrivò spiaggiandosi dopo un lungo tragitto tra le onde del mare. È qui che è nata la nostra storia e la nostra cultura, ed è qui che vogliamo portare il busto del santo patrono». A proposito del busto: si tratta in realtà di una vera e propria opera d’arte realizzata, e donata all’associazione, da un artista ischitano, Felice Meo, che ha scelto di offrire un contributo alla causa mettendo la sua arte a disposizione del patrono. Si tratta di un busto di ferro, battuto e lavorato a mano, alto un metro e sessanta dal peso di circa 50 chili. «Un gentile omaggio che altrimenti non ci saremo mai potuti permettere - è il commento del patron dell’associazione - San Gennaro guiderà il corteo di canoe a bordo di una piccola imbarcazione che viaggerà in testa al corteo». Una processione «allegra e gioiosa» - è l’obiettivo - che si concluderà sulla spiaggia di Castel dell’Ovo con un brindisi di gruppo al quale sono tutti invitati a partecipare. Non solo. La “sfilata” sarà allietata da un concerto che tre giovani musicisti improvviseranno durante il tragitto: «Daranno il ritmo con la tromba, la fisarmonica e le percussioni per contribuire a creare un’atmosfera allegra e piacevole. Vogliamo che sia un momento di gioia e spensieratezza - aggiunge De Martino - e la musica non poteva mancare. Attenzione, voglio che si sappia: è tutto in regola, a cominciare dall’autorizzazione rilasciata dall’Autorità portuale. Anzi, ad accoglierci a Castel dell’Ovo ci sarà l’ammiraglio Pietro Vella». APPROFONDIMENTI I CONTI IN ROSSO Musei a Napoli, il Comune è moroso e al Filangieri arriva la... IL CASO Napoli, San Gennaro senza soldi: scatta il ticket per i turisti LA CHIESA «San Gennaro patrimonio immateriale dell'Unesco»,...

Non è la prima processione che l’associazione “Sii turista nella tua città” promuove come gesto di devozione in onore del santo, ma è assolutamente la prima che viaggia a bordo di cinquanta canoe. Di solito De Martino la organizza il 18 settembre, la notte prima del miracolo: «Accendiamo tremila candele sotto l’obelisco di San Gennaro in piazzetta Riario Sforza, - racconta - la faremo anche quest’anno e sarà il quarto di seguito». Doppio omaggio, dunque, per mare e per terra, ma il periodo non è certamente dei migliori e le richieste di protezione non bastano mai: «San Gennaro deve darci fede e coraggio - conclude il presidente - noi proviamo a chiederglielo anche così. Senza contare che una bella passeggiata in canoa fa bene alla salute e, in questo caso, anche allo spirito. Fate presto a prenotare se volete essere dei nostri: i posti sono pochissimi».

