A San Gregorio solo i pastori, ​via la paccottiglia

Ci sono luoghi che rappresentano a pieno l’anima di una città. Strade, piazze, vicoli, in cui l’identità e la cultura di un popolo si esprimono con assoluta forza. San Gregorio Armeno, per Napoli, è esattamente questo. Un posto magico dedicato fin dai tempi remoti all’arte presepiale. Dove il Natale si respira trecentosessantacinque giorni l’anno. Il rischio che anche questa strada, antico cardo incastonato tra i decumani, potesse fare la fine del resto del centro storico, saturo di fast food e di localini, ma soprattutto preda di negozi di paccottiglia, è oggi scongiurato da un provvedimento del Comune che intende tutelare la strada dei pastori per antonomasia. E non solo essa, ma anche via San Sebastiano, lì dove gli strumenti musicali e le note sono tutt’uno con le pietre, e la bistrattata Port’Alba, dove i libri sono di casa nel solco di una tradizione secolare.

Una mossa necessaria e attesa, volta a contrastare la desertificazione imperante e la trasformazione di una città così fortemente caratterizzata in un enorme luna park per turisti, come sta avvenendo in molte altre importanti metropoli italiane e d’Europa. Immaginate Portobello Road, a Londra, senza le sue caratteristiche cianfrusaglie. Oppure l’isolotto di Murano, vicino a Venezia, privo delle sue vetrerie. Cosa sarebbero? Gusci vuoti, vittime sacrificali di un’omologazione che ci sta pian piano estirpando le radici.

Una visita a San Gregorio Armeno rappresenta ancor oggi un unicum, un’esperienza di vita che vale un viaggio a Napoli. Il rischio che la via dei pastori potesse perdere la sua identità era davvero alto, specie dopo due anni di pandemia in cui si è scatenata una crisi senza precedenti. Proprio sulle pagine del Mattino, un paio di anni fa, l’artigiano Marco Ferrigno parlava di una strada in agonia, col pericolo di fallimenti a catena e di una riconversione dell’intera zona a favore del commercio straniero. Il turismo poi, fortunatamente, è pian piano ritornato; una piccola boccata d’ossigeno c’è stata, ma ovviamente non bastava. Occorreva preservare e proteggere con un provvedimento ad hoc una via dove l’arte dei pastori potrebbe addirittura risalire alle statuette votive che in epoca grecoromana venivano offerte alla dea Cerere, il cui tempio si stagliava dove oggi sorge il monastero ospitante le spoglie e il sangue di Santa Patrizia.

Nel Settecento, quando Carlo di Borbone sdoganò l’arte presepiale come propaganda del suo regno di grandi fasti e primati, i ricchi aristocratici favorirono il proliferare delle botteghe dei maestri figurari. Tra questi vi erano artisti incommensurabili come Domenico Antonio Vaccaro, Angelo Viva, Lorenzo Mosca, Francesco Celbrano, ma anche Giuseppe Sanmartino, l’autore del Cristo Velato. Sul presepe napoletano non veniva solo rappresentato il mistero della Natività, ma si raccontavano usi, costumi e colori delle due Sicilie; i personaggi avevano volti e sembianze del popolo dell’epoca, esplicandone i vizi e le virtù. Anche per questo motivo, negli ultimi anni, San Gregorio Armeno si è aperto alla raffigurazione dei politici, dei vip e degli artisti di oggi, unica “deroga” plausibile a un’arte intoccabile che adesso spetta di diventare uno dei beni del patrimonio culturale immateriale dell’Umanità Unesco. E lo meriterebbe davvero, poiché il presepe, più di ogni altra cosa, è lo specchio della napoletanità. Altro che street food o paccottiglia.