Napoli, belvedere di San Martino ancora chiuso: a un anno dal crollo il cantiere è fermo

È amarissima, la solitudine in cui le istituzioni hanno lasciato il piazzale di San Martino. E la si legge negli occhi increduli dei turisti, italiani e stranieri, che quest’estate sono tornati a far visita al panorama, al castello e al Museo della Certosa. «Ma perché è tutto rotto?», si sente dire in ogni lingua del pianeta dai vacanzieri costretti allo slalom tra le transenne vecchie e sporche intorno alla balaustra spaccata del belvedere....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati